Gemeenteraad buigt zich over Oostendse coronamaatregelen: “Zullen er voldoende mondmaskers zijn tegen 4 mei?” Leen Belpaeme

28 april 2020

11u53 0 Oostende In Oostende vond maandagavond voor het eerst een digitale gemeenteraad plaats. Het was niet verantwoord om met 41 raadsleden samen te komen in deze coronatijden en daarom werd een videoconferentie georganiseerd die ook live te volgen was via een livestream. De coronacrisis vormde de rode draad, met een uitgebreid debat rond de maatregelen in Oostende.

De eerste digitale gemeenteraad is vlot verlopen. Er werden geen interpellaties ingediend, maar er werd met alle fractieleiders afgesproken om een coronadebat te voeren. Er werden enkele vragen gesteld over de visie van de stad over mondmaskers en de zomer die voor de deur staat. John Crombez reikte de hand uit om mee te werken aan een plan. “De kust is een veelvoud van Tomorrowland en dat elke dag. We moeten ervoor zorgen dat mensen hun sociale leven en hun vakantie op een veilige manier kunnen doorbrengen.”

De oppositie had ook enkele vragen over de mondmaskers voor elke inwoner, maar vroeg ook of Oostendenaars binnenkort van hun strandcabine zullen kunnen genieten. Sp.a/stadsmakers hekelde de trage reactie waarmee de stad op zoek ging naar oude laptops om kwetsbare leerlingen die geen toegang hebben tot internet te ondersteunen. Schepen Natacha Waldmann was het niet eens met de kritiek. “Voor de Paasvakantie bleek al dat het voor een aantal leerlingen moeilijk was om aan te sluiten omdat ze niet over een laptop beschikten. We hebben dat gesignaleerd aan de hogere overheid, zij zouden laptops voorzien, maar dit enkel voor leerlingen uit het middelbaar. We zijn lokaal op zoek gegaan naar laptops voor leerlingen uit het basisonderwijs. Na twee weken kunnen we zeggen dat er nog nood is aan 120 laptops, dankzij de vele initiatieven uit de privésector. Daarvan konden we er ondertussen al 80 inzamelen.”

Het lijkt haalbaar dat we één mondmasker zullen kunnen bezorgen aan elke inwoner in de stad, maar dit is nog onder voorbehoud. De mondmaskers worden ook gecontroleerd door onze diensten Maxim Donck, schepen

Mondmaskers

Bart Tommelein lichtte de keuze van Oostende toe om met vrijwilligers mondmaskers te voorzien. “Ik voelde aan dat er een opbod zou komen van gemeenten die gratis mondmaskers beloven aan hun inwoners. Ik ben me er echter bewust van - en word daarin ook gesteund door de Vereniging voor Steden en gemeenten - dat de FFP2 mondmaskers moeten voorbehouden worden aan de hulpverleners en de zwaksten in de maatschappij. We gaan ze niet zomaar uitdelen aan mensen die ze niet meteen nodig hebben. We hopen zo snel mogelijk voor iedereen een stoffen mondmasker te kunnen maken met vrijwilligers. Op welke termijn dat zal lukken zal afhangen van de kracht van de vrijwilligers. Het kan, die berekeningen werden gemaakt, maar het is niet zeker of we 4 mei halen. We hebben sowieso ook mondmaskers aangekocht”, zei de burgemeester.

Ook schepen Maxim Donck reageerde op de vragen rond de mondmaskers, omdat de actie door het personeel van de ontmoetingscentra in goede banen wordt geleid. “Het initiatief bestaat uit het voorzien van het materiaal voor de mondmaskers. Dat gebeurt door ons personeel. Er is 1.300 lopende meter stof besteld, die ook bedeeld wordt. Net voor de gemeenteraad hebben zich 130 vrijwilligers aangeboden die zullen plooien, strijken en naaien. Alle mensen van onze hobbyclubs worden ook aangesproken. Ook scholen in moderichtingen hebben zich geëngageerd. De verdeling zal afhangen van het aantal mensen dat we kunnen engageren. Het lijkt haalbaar dat we één mondmasker zullen kunnen bezorgen aan elke inwoner in de stad, maar dit is nog onder voorbehoud. De mondmaskers worden ook gecontroleerd door onze diensten. Dit is een mooi voorbeeld van samenleven.”

Er zal een regeling moeten zijn voor de cabines, maar er zijn enkele uitdagingen. Als het aan mij ligt, zou ik daar zo snel mogelijk mee willen starten, maar dit zal onderdeel zijn van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad Bart Tommelein, burgemeester van Oostende

Strandcabines

Over de strandcabines kon Tommelein nog geen duidelijkheid geven. “Ik weet dat dit een belangrijk item is voor veel mensen. We hebben bijna 1.000 strandcabines op het strand. We hebben een ‘go’ gegeven om ze al op te zetten omdat de firma’s die hiervoor instaan anders te weinig tijd hebben om de klus te klaren. Er zal een regeling moeten zijn voor de cabines, maar er zijn enkele uitdagingen. Er zijn mensen die met hun eigen gezin naar hun strandcabine gaan, maar er zijn ook vrienden of familie die een cabine delen. Als het aan mij ligt, zou ik daar zo snel mogelijk mee willen starten, maar dit zal onderdeel zijn van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. Ik kan niet gewoon zeggen ‘Ga nu maar’.”

Er zullen in Oostende alvast geen extra bewaakte strandzones komen. “Dit vraagt veel extra materiaal en redders voor nodig en dat is niet haalbaar”, legt schepen Silke Beirens uit.

Er kwam ook kritiek op het voorstel dat Bart Tommelein een week geleden deed om een strandpas in te voeren. Crombez vroeg zich af of Tommelein zich voor zijn voorstellen baseert op de mening van experten. “Dat was een bedenking van mij, omdat wij het drukbezochtste strand van België niet kunnen organiseren zoals in het verleden. Mijn idee was gebaseerd op de situatie op buitenlandse stranden, waar hotels over afgebakende strandzones beschikken waar stoelen en parasols op die manier voor de mensen met pasjes gereserveerd worden.”