Geliefde kroegbaas van Taverne Lautrec stopt ermee: “Mijn vrouw verdient ook wat tijd met mij” Leen Belpaeme

25 juni 2019

17u53 0 Oostende “Een typisch West-Vlaams werkpaard: keihard wroeten, niet klagen, niet zagen”, treffender kan een van de klanten Jo Van Loock niet beschrijven. Na 44 jaar heeft de cafébaas van Taverne Lautrec op Petit Paris zijn zaak overgelaten om nog wat van het leven te genieten met zijn echtgenote. Voor hem hoefde het niet. “Mijn vrouw is al 44 jaar weduwe omdat ik al die jaren hier was. Zij mag nu ook eens van een leven samen genieten”, vertelt de geliefde kroegbaas.

Jo Van Loock wist al heel vroeg wat hij wilde doen in het leven, en dus behaalde hij zijn patroonsdiploma. “Ik voelde me aangetrokken tot de stiel. Ik mocht opdienen in een zaak van vrienden en merkte dat ik dat heel graag deed. Ik was aan de slag in Brugge toen de vorige uitbater me vroeg of ik een eigen zaak wilde opstarten. Zo ben ik hier terechtgekomen in de Lautrec”, blikt Jo terug. Hij kleedde de zaak aan met affiches uit Parijs en werken van de Parijse schilder Lautrec.

Niet achter het gat

De authentieke sfeer van een praatkroeg is er altijd gebleven. Als de klanten ’s morgens toestromen, begroet Jo iedereen met een hand en vragen klanten elkaar hoe het gaat. “We zijn als een familie. Het sociale leven vond vroeger plaats aan de toog. Er wordt heel veel gebabbeld en als cafébaas moet je met iedereen en over alles kunnen meepraten. Ik ben altijd vlakuit. Hier wordt niet ‘achter het gat geklapt’. Er komen 100 verschillende mensen en het is aan mij om ervoor te zorgen dat iedereen overeenkomt. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar dat is een feeling die komt met de jaren. Soms komen hier nieuwe mensen binnen en merk je onmiddellijk dat ze eigenlijk niet passen in de groep.” Het cliënteel is ondertussen meegegroeid met Jo. “Jonge mensen gaan minder op café voor sociaal contact. De vaste klanten zijn mee opgegroeid met mij en nu komen ook hun kinderen mee.”

Orde en discipline

Jo weet na 44 jaar dan ook wat een cafébaas moet doen. “Orde en discipline zijn mijn motto. Je mag niet de beste klant zijn van de tapkraan, je moet beleefd zijn en correct.” Na al die jaren is het nu wel genoeg geweest. “Ik stop vooral voor mijn vrouw. Zij is al die jaren weduwe geweest omdat ik vooral hier was. Ze verdient het om nu samen met mij nog wat te kunnen genieten van het leven. Als het enkel aan mij lag, had ik zeker nog wat verder gedaan. Ik zal het hier zeker missen. De zaak wordt wel overgenomen, dus verdwijnt niet. Dat is een troost.”

Oostends fenomeen

Dat de klanten Jo gaan missen, bewijzen de reacties. “Onnodig te zeggen dat we hier te maken hebben met een fenomeen in de Oostendse horeca. Jo stond jarenlang aan de basis van de Petit Paris-feesten die doorgingen tijdens de jaarlijkse braderie. Je kan hem beschrijven als heel verstandig, ook wel sluw, koppig en een keiharde werker met een ontzaglijk stamina. Het feit dat hij op zijn 67 jaar nog steeds zo’n 15 uur per dag rechtstaat zonder één minuut te zitten, hij eet zelfs rechtstaand, bewijst dat. Hij is in al die tijd hoogstens enkele dagen ziek geweest ,wat deels te verklaren is door het feit dat hij tijdens de werkuren nooit een druppel drinkt”, vertelt een vaste klant.

Traantje

“Veel klanten zullen een traantje laten, want Jo was al die jaren toch vaak hun steun en toeverlaat”, klinkt het bij de stamgasten. “Jo beseft wellicht zelf niet in welke mate hij een sociale functie speelde. Veel eenzame bejaarden dronken er hun dagelijkse koffietje en vonden er dankzij Jo’s warme ontvangst hun tweede thuis. Idem voor de mensen die met tegenslagen moesten omgaan en bij Jo een luisterend oor en vaak ook goeie raad vonden. Of de overwerkte bankier die er de vrijdagavond na een stresserende week een rustige landing kon maken naar het weekend. Jo ís de Lautrec en de Lautrec ís Jo. Vele Oostendenaars zullen hem hard missen.”