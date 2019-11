Geld en juwelen gestolen bij inbraak op klaarlichte dag Bart Boterman

28 november 2019

18u34 24 Oostende In de Zandvoordestraat in de wijk Konterdam in Oostende is woensdag bij klaarlichte dag ingebroken in een woning. Er werden geld en juwelen gestolen.

Volgens de politie moet de inbraak woensdag tussen 11 uur en 16.45 uur zijn gebeurd. “Wanneer de bewoners terug thuis kwamen, merkten ze dat er was ingebroken. De daders verschaften zich toegang tot het pand via de achterzijde van de woning, waarop die volledig doorzocht werd. De buit bedraagt voornamelijk geld en juwelen. Er is proces-verbaal opgesteld en het onderzoek wordt gestart", zegt commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende.