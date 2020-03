Gekke KVO-fans lopen zondag naar Cercle Brugge: “Willen de spelers nog één keer motiveren”



Timmy Van Assche

09 maart 2020

17u34 2 Oostende Fans van KV Oostende staan bekend voor hun vindingrijkheid. Terwijl er een groepje supporters voor de bekerfinale in 2017 met een gocart naar Brussel reed, zijn er nu enkele fans die zondag naar Brugge zullen lopen. Een lekker tochtje van 24 kilometer. Het doel: KVO aanvuren om de degradatiestrijd tot een goed einde te brengen.

KVO heeft amper één puntje nodig om zich te handhaven in de hoogste voetbalklasse. Het zal kunnen rekenen op meer dan 1.500 fans in en tegen Cercle Brugge. Enkele fans zien het volledig zitten en maken van de relatief korte verplaatsing een evenement. “Sommige mensen trekken op bedevaart naar Scherpenheuvel. Wel, wij binden de loopschoenen aan en hollen naar het stadion van Cercle Brugge”, vertelt Frederik Ameloot, die samen met zijn ‘copain’ Bart De Vos aanstaande zondag naar Brugge zal lopen. “Als supporter sta je aan de zijlijn, maar willen we toch iets doen om de spelers te motiveren. We willen hen op een leuke manier het laatste duwtje geven om in eerste klasse te blijven.” Terwijl Frederik al vijftien jaar loopt en zelfs enkele marathons achter de kiezen heeft, zal Bart voor het eerst zo’n afstand afleggen. “Maar samen geraken we er wel, hoor”, knipoogt Frederik. Hij roept sportieve supporters op om mee te verplaatsing al lopend mee te maken.

Doe mee

Op Facebook, onder het evenement ‘SupportersLoop naar Cercle Brugge’, hebben zich al enkele geïnteresseerden aangemeld. Het vertrek is even voor 14 uur voorzien aan de Versluys Arena in de Van Tyghemlaan. “Halverwege voorzien we een sanitaire – en drankstop in Jabbeke. En, leuk detail, dat is bij een doorwinterde Cercle Brugge-fan”, knipoogt Frederik. De lopers willen ten laatste iets na 16.30 uur in Brugge aankomen om ter plaatse nog te kunnen douchen.