Gekke fietsers haspelen élk straatje van Oostendse binnenstad af: “Leuk, maar dit doen we geen twee keer” Timmy Van Assche

30 december 2019

14u39 10 Oostende Vier doorwinterde fietsers - Tom Vanderhoeght, Gunther Desmedt, Terry Fremineur en Ruben Casier - hebben voor een waar huzarenstukje gezorgd. Ze fietsten letterlijk door elke straat van de Oostendse binnenstad en deelden het opvallende resultaat op sociale media en de fietsapp Strava. “Deze tocht bracht ons terug naar de essentie van het fietsen.”

De vier vrienden hebben samen al heel wat fietskilometers op de teller, maar besloten dit keer eens zot te doen in eigen stad. “Na een ontbijtje met koffiekoeken pakten we het Oostendse stratenplan en besloten we elke straat af te fietsen. Let wel: we kozen er bewust voor om alle straten te nemen die voor auto’s toegankelijk zijn binnen de halve cirkel van de Northlaan, Elisabethlaan en Ringlaan, en het strand en Oosteroever. Mochten we elke straat van heel Oostende gedaan hebben, dan hadden we echt veel meer tijd nodig. Het moest tenslotte nog plezant blijven ook, hé”, vertelt Tom, zaakvoerder van de bekende fietsspeciaalzaak Gino Carts & Bikes. De fietsapp Strava registreerde hun opvallende activiteit en dat zorgde achteraf voor een knap beeld. Uiteindelijk zou het viertal een goeie zes uur op de fiets zitten en maar liefst 122 kilometer aan straten en wegen afleggen.

“En da’s best zot. Op zich is dat de afstand van Oostende naar Brussel, terwijl we het alleen over de binnenstad van Oostende hebben, hé. We begonnen onze tocht in het eigenlijke stadscentrum. We hebben het merendeel in blokken kunnen afleggen. Ja, er zijn mensen die wat raar opkeken toen we in rondjes door hun wijk fietsten. Onderweg zie je natuurlijk heel wat. Op een bepaald moment hadden we bijna een accident, toen een glazenwasser met zijn wagen en uitgestoken ladder achteruit reed. En ja, je komt ook wel enkele straten tegen die er niet zo goed bijliggen. Maar daar was het ons echt niet om te doen. Zoals ik dus zei: het moest een leuke dag worden. Het gaat hier niet om snel rijden of de lange afstanden, maar om de pure essentie van het fietsen. En het leuke fotootje achteraf, natuurlijk”, knipoogt Tom. “Nee, dit doen we echt geen tweede keer”, besluit hij al lachend.