Gekapte vloerpistolet van Bakkerij De Cock: “Er is veel werk aan, maar er zit ook meer smaak in” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 1 Oostende Bakkerij De Cock is een van de oudste handelszaken in Oostende met zeker 165 jaar op de teller. Bakker Luc David stond het afgelopen decennia achter de bakovens, met veel respect voor de tradities van zijn voorgangers. Zo wordt zijn gekapte vloerpistolet nog altijd gebakken op de authentieke wijze. Het is een product dat veel aandacht vraagt, maar Arno noemt het niet voor niets de beste pistolet ter wereld.

Bakkerij De Cock draagt een lange geschiedenis met zich mee. “We vinden bewijs terug tot aan 1855. Wanneer Eduardus Decock zijn bakkerij precies heeft opgericht, is niet bekend. Wel staat vast dat zijn zoon de bakkerij in 1855 heeft overgenomen. Je moet rekenen dat de bakkerij ouder is dan Coca-Cola en dat die al bestond toen Napoleon op bezoek kwam in Oostende”, zegt huidig zaakvoerder Luc David.

Hofleverancier

Vanaf 1835 kwam de koninklijke familie ook vaak naar Oostende, naar Huize Louise-Marie, het huidige stadsmuseum. Krokante witte broodjes konden daar dan ook niet ontbreken op de ontbijttafel en zo werd Bakkerij De Cock hofleverancier, onder andere van de gekapte vloerpistolets. Ook hedendaagse (rock)goden zijn fan. Zo uitte Arno onlangs nog zijn voorliefde voor de pistolet van ‘cocksje’ op de radio tijdens Plage Preferee.

De bakkerij was vroeger gevestigd op de hoek met de Louisastraat, enkele huizen verder dan de huidige locatie in de Langestraat. Daar werden de pistolets elke zondagmorgen in grote aantallen geproduceerd. “Voor veel mensen was een pistolet op zondagmorgen een feest. We maakten vroeger zelfs een treintje van zes mensen om de pistolets te maken. In de kelder stonden ze dan klaar om de pistolets te draaien in de oven.”

Smaak

De pistolets van bakkerij De Cock zijn erkend als traditioneel streekproduct omdat ze al meer dan honderd jaar op dezelfde authentieke manier gebakken worden. Het is een intensief proces, met heel wat extra werk voor de bakker, maar dat is het volgens Luc David waard. “We bereiden eerst het deeg en laten het in massa rusten. Daarna wordt het in stukken verdeeld en laten we het nog even rusten. In totaal laten we het deeg vier keer rijzen. Door de ‘kap’ te maken in de pistolet valt het in. Door het opnieuw te laten rijzen, krijgt het meer smaak. Elke keer als het deeg rijst, wordt er alcohol en koolzuurgas gevormd. Zo ontstaan het aroma en de smaak”, legt de bakker uit.

“De typische smaak zit ook in de knapperige korst. Een goede gekapte vloerpistolet is dikker en krokanter van beet. Je moet langer bijten en daardoor ervaar je ook die lekkere smaak. Wij bakken op vloer omdat die de warmte beter vasthoudt. Zodra de pistolet in contact komt met de steen wordt hij dichtgeschroeid. Hierdoor krijgen we de unieke smaak: alle smaken worden onmiddellijk vastgezet binnen een bruine, krokante en knapperige korst”, besluit David.

Het Laatste Nieuws gaat in samenwerking met Vlam op zoek naar het Beste Streekproduct van Vlaanderen. Een streekproduct wordt ambachtelijk vervaardigd, in de eigen streek, met een traditie van minimum 25 jaar en… geniet natuurlijk bekendheid bij het publiek. Stemmen op jouw favoriete streekproduct kan via de HLN app. Download gratis de nieuwe HLN-app op iOS of Android, ontdek alle streekproducten die meedingen naar de titel Het Streekproduct 2019 bij In De Buurt en stem op jouw favoriet. Alle informatie over onze wedstrijd vind je op www.hln.be/streekproduct.