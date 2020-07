Geen zomerconcerten in Kursaal Oostende. “Niet meer rendabel met 100 toeschouwers” Leen Belpaeme

29 juli 2020

13u02 0 Oostende Het Kursaal van Oostende annuleert de concertenreeks die op 4 augustus zou starten nu het aantal aanwezigen binnen beperkt werd tot 100 mensen. “Dit is niet meer realiseerbaar. Het is met veel spijt in het hart dat we de reeks nu afzeggen”, laat adjunct-directeur Gwen Nys weten.

Het Kursaal kondigde op 9 juli met veel trots een reeks van 14 zomerconcerten aan voor telkens 200 personen. Enkel dankzij sponsoring van KBC en Mediamarkt was het mogelijk om de reeks te organiseren. Het kursaal beschikt normaal gezien immers over een capaciteit van 2.000 personen en met slechts 10 procent van de capaciteit en dus ook de inkomsten was een dergelijke concertenreeks niet rendabel. Het Kursaal wilde echter een voortrekkersrol spelen en artiesten binnen het livecircuit een mogelijkheid geven om terug op te treden. Sinds enkele weken gingen de verkoop sowieso wat stroever. Sinds de berichten over een tweede golf waren mensen meer op hun hoede. De nieuwe maatregelen die maandag werden afgekondigd maken het nu helemaal onmogelijk om de concerten nog te organiseren.

“vzw Kursaal Oostende is een niet gesubsidieerde, culturele en evenementiële onderneming. De zomerconcerten voor 200 personen waren enkel haalbaar door de samenwerking met promotoren Walk on the Wild Side en Concerten aan Zee, het engagement van de artiesten en de steun van KBC en Mediamarkt. Nu de capaciteit nog eens gehalveerd wordt is het ondanks de vele inspanningen van alle partijen niet meer realiseerbaar”, zegt Gwen Nys, Adjunct Directeur vzw Kursaal Oostende

Verlies

Het Kursaal maakte zich sterk dat ze alles veilig konden organiseren. “Organiseren is tout court de sterkste troef van de evenementensector. Een event voor 200 personen organiseren in een ruimte waar normaal 1.000 personen vertoeven met alle noodzakelijke aangepaste maatregelen is op organisatorisch vlak geen moeilijkheid voor een team dat jaarlijks meer dan 250 eventdagen op de teller staan heeft in het Kursaal. Het terugdringen van de maximale capaciteit zou echter leiden tot een verlies, dat voor dit jaar al aanzienlijk is door de lange lockdown van onze sector” zegt Peter Craeymeersch, Algemeen Directeur vzw Kursaal Oostende

Ook de promotoren reageren ontgoocheld. “Concerten organiseren is altijd een risicovolle onderneming, maar ons laten leiden door angst is uit den boze. De mogelijke obstakels werden niet gebruikt als excuus om het niet te doen. Durven ondernemen deden we als partner van het Kursaal Oostende. We moeten erop blijven vertrouwen dat het allemaal goed komt, maar we mogen de realiteit niet uit het oog verliezen. Nood breekt wet. Het is vandaag helaas niet mogelijk om een concert voor 200 man te organiseren. Ons hart bloedt, dat van jullie wellicht ook. Uiteraard zijn we teleurgesteld. We proberen het hoofd boven water te houden, maar het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt. Een ganse sector die zich met heel veel creativiteit heeft aangepast aan deze moeilijke situatie ziet ondanks alle energie mooie projecten in het water vallen. We willen efficiënt blijven werken ondanks de onzekere omstandigheden – maar op een gegeven moment stopt het helaas”, zegt ook Pascale Wille van Walk on the wild side.