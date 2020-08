Geen toeschouwers in Diaz Arena, maar KVO-fans maken spionkop toch sfeervol Timmy Van Assche

10 augustus 2020

13u44 1 Oostende KV Oostende speelt maandag om 19 uur zijn eerste competitiematch van het nieuwe voetbalseizoen. Supporters zijn door de coronacrisis niet toegelaten, maar gelukkig kan de club wel rekenen op trouwe supporters om toch voor de nodige sfeer te zorgen.

In de C-tribune, waar traditioneel de trouwste fans postvatten, werden spandoeken en banners vastgeknoopt. Verder is er ook een 100-tal fanboards geplaatst, kartonnen borden met daarop de gezichten van supporters met een truitje van KVO. Op die manier laten de fans weten aan de spelers dat ze er in de match tegen Beerschot niet alleen voor staan.

“We hebben een heel trouwe achterban en dat wordt hier nog eens bewezen. Onze oproep om spandoeken en andere items in clubkleuren te komen aanbrengen, viel duidelijk niet in dovemansoren”, zegt persverantwoordelijke Bram Keirsebilck. “Nu, het liefst van al hadden we supporters toegelaten in onze tribune, want er gaat niks boven de fysieke steun van de twaalfde man. Hoe dan ook doet deze alternatieve vorm van supporteren deugd.”