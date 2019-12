Geen straf voor duw na discussie over… verloren knuffelbeer Siebe De Voogt

20 december 2019

13u05 6 Oostende Een 37-jarige Oostendenaar heeft in de Brugse rechtbank de opschorting van straf gekregen in een bizarre zaak rond slagen en verwondingen. O.C. gaf een 67-jarige vrouw uit Schoten twee jaar geleden een duw, nadat hij haar had zien lopen met de knuffelbeer van z’n dochter. De dame struikelde over een gocart en raakte bewusteloos.

De feiten speelden zich op 11 juli 2017 af langs de Albert I-promenade in Oostende. O.C. (36) was die dag aanwezig op een netwerkevent voor spelers, sponsors en stafleden van KV Oostende. “Het dochtertje van mijn cliënt kwam die dag plots in paniek afgelopen. Ze was haar knuffel kwijt”, vertelde de advocaat van de man. “Plots zag hij het slachtoffer lopen met de beer in haar handen.”

Geen vrijspraak

De burgerlijke partij vertelde dat M.V. (67) uit Schoten de knuffel kort voordien had gevonden op de Zeedijk. “Mijn cliënte was in Oostende op vakantie met haar man en hun twee kleinkinderen”, pleitte haar raadsman. “Ze zag die knuffelbeer plots liggen en besefte als oma dat een kindje daardoor erg ongelukkig moest rondlopen. Om de eigenaar van de knuffel zo snel mogelijk te vinden, besliste ze de beer vooraan de gocart van haar kleinkinderen te plaatsen.” Toen O.C. de vrouw met de beer in haar handen zag lopen, ging hij verhaal halen. Hij zou haar beticht hebben van diefstal, trok de knuffel uit haar handen en liep vervolgens terug naar het strand. Volgens de man liep het slachtoffer hem achterna en greep hem bij de arm. Ze vond het naar eigen zeggen niet kunnen dat hij haar afschilderde als een dievegge.

Kneuzingen

O.C. trok zich los en gaf de vrouw een duw. De dame verloor haar evenwicht en struikelde over de gocart van haar kleinkinderen. Ze kwam neer op haar hoofd en verloor zelfs het bewustzijn. In het ziekenhuis stelden de dokters verschillende kneuzingen vast en een hersenschudding. De Oostendenaar vroeg tevergeefs om de vrijspraak. “Mijn cliënt heeft zich enkel losgetrokken”, pleitte zijn advocaat. “Hij wandelde aanvankelijk weg en daarmee was voor hem de kous af. Het is doordat het slachtoffer hem achternaliep dat de feiten hebben plaatsgevonden. Had ze dat niet gedaan, was dit alles niet gebeurd.” Het slachtoffer kreeg 3.000 euro schadevergoeding toegekend.