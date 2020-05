Geen stoet op 1 mei? Dan gaat sp.a-boegbeeld John Crombez rode rozen uitdelen aan zorgpersoneel Timmy Van Assche

01 mei 2020

15u27 0 Oostende De traditionele stoet tijdens de 1 meiviering kon door het coronavirus niet plaatsvinden. Niet getreurd. Sp.a-boegbeeld John Crombez wipte samen met Peter Desnerck van Curieus en sp.a-afdelingscoach Aaron Ooms de fiets op om rode rozen uit te delen aan het personeel van verschillende rusthuizen in Oostende. “Onze zorgverstrekkers en verplegers verdienen meer dan alleen maar respect”, zegt Crombez.

Veertien Oostendse rusthuizen stonden op de planning van het trio. Ze begonnen bij Godtschalck en er stonden stops gepland bij onder andere het zwaar getroffen centrum ’t Ponton en de OCMW-centra Lacourt en Boarebreker. Een hele dag reden ze rond van het ene rusthuis naar het andere. “We zijn echt al een paar keer nat geregend geweest", knipoogt Crombez. “We willen in deze extreme coronatijden alle zorgverstrekkers een hart onder de riem steken. Plots lijkt iedereen te ontdekken dat onze maatschappij door hen gedragen wordt. Ze krijgen nu terecht tonnen respect, maar er moet meer zijn dan dat. De besparingen in de gezondheids- en gehandicaptenzorg, rusthuizen en welzijn worden in deze tijden pijnlijk duidelijk. Er zijn te weinig zorg- en verpleegkundigen om patiënten te helpen. Er moet dus dringend geïnvesteerd worden in de zorgsector en de verloning van de medewerkers moet beter. Er wordt wel eens gezegd dat aandeelhouders van bedrijven risico’s moeten nemen om de economie er bovenop te helpen. Wel, waar zijn de aandeelhouders van de ziekenhuizen?”

De verschillende rusthuizen kregen een boeket toegestopt. “Een bedanking voor de blijvende inzet van het personeel voor onze senioren, voor hun kracht om te blijven doorgaan, ook in moeilijke omstandigheden. En om hen te laten weten dat we dit niet alleen waarderen, maar ook in de toekomst niet zullen vergeten. Ze verdienen beter dan besparingen, ook zij verdienen solidariteit.” Na de middag ging John Crombez ook live op Facebook, waar hij zijn 71.000 volgers toesprak.