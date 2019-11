Geen ‘Stille Nacht’, wél Rammstein: soundtrack van ‘Winter in Oostende’ jaagt links en rechts wenkbrauwen de hoogte in Leen Belpaeme

29 november 2019

18u52 36 Oostende Winter in Oostende is vrijdagavond officieel van start gegaan met de eerste show in de lichttunnel in de Adolf Buylstraat. Er is meer kleur voorzien in de lichten, maar wat vooral opviel was de muziekkeuze met op het einde Rammstein. “Het is een knipoog naar het concert volgend jaar", zegt Toerisme Oostende.

De eerste lichtshow was gepland voor 17.30 uur maar de presentatoren waren blijkbaar iets te enthousiast en begonnen vijf minuten te vroeg met de show. Hierdoor waren heel wat bezoekers die speciaal naar de winkelstraat waren afgezakt ontgoocheld. “We zijn speciaal naar Oostende gekomen voor de lichtshow, maar we hebben enkel het einde kunnen zien", zeggen Frieda Bossuyt uit Blankenberge en Chris Verbeke uit Nieuwpoort. “We waren hier al iets komen drinken en tot onze verbazing was het al gestart. We komen elk jaar kijken want het is een schitterend concept. Er is meer kleur en hoe meer kleur, hoe beter. Het laatste vonden we wel niet zo goed, maar we blijven nu wel voor de volgende show." Ook andere oudere bezoekers zijnniet meteen fan van Rammstein en vinden het niet passen bij de kerstsfeer.

Bij Toerisme Oostende werd voor dit einde gekozen als verwijzing naar het concert van de band volgend jaar op het nieuwe evenementenplein. “Er zijn 9 nummers in de mix opgenomen. Mensen zullen het ene nummer altijd liever horen dan het andere", klinkt het bij Toerisme Oostende. De lichtshow is dit jaar een stuk vernieuwd. “Er zijn meer aparte delen, waardoor bezoekers op elke plaats een ideaal zicht hebben. Er zijn heel wat leuke elementen toegevoegd zoals de vallende sterren bij het nummer van Coldplay of de aftelklok bij de start en bij Rammstein. Hier werd ook een verwijzing gemaakt naar het vuur", licht Niels D’Hoedt toe.

Er zijn dagelijks vier shows om 16.30, 17.30, 18.30 en 19.30 en dat nog tot 5 januari.