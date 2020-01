Geen sporen van geweld op overleden hond in Zwaaidok: “Hele opluchting”, zegt baasje Jessy Bart Boterman & Timmy Van Assche

17 januari 2020

14u33 4 Oostende De overleden border collie die donderdag werd opgemerkt in het water in het Zwaaidok in Oostende, vertoont geen uiterlijke sporen van geweld. Rond de hond was veel commotie ontstaan op sociale media, omdat werd gedacht dat het dier was vastgebonden aan de poten. Al snel werd duidelijk dat het om vermiste Kyto ging, van baasje Jessy De Decker (27) uit Houtave. Ze verspreidde meer dan een maand geleden een opsporingsbericht voor haar viervoeter. “Na wekenlang zoeken ben ik toch enigszins opgelucht, dat Kyto gevonden is en er wellicht geen kwaad opzet is”, getuigt ze.

Op sociale media deden de wildste verhalen de ronde, nadat een foto van een dode hond in het Zwaaidok verscheen. “Er is een hondenhater aan het werk”, klonk het onder meer. Er werd gedacht dat het dier was vastgebonden aan de poten. “Maar dat is niet zo, heeft de politie mij verzekerd. Er zijn geen sporen van geweld te zien", vertelt Jessy. Ze woont in het landelijke Houtave bij Zuienkerke, in een woning met een open tuin.

“Kyto (3) ging af en toe eens rennen in de velden, maar kwam meestal braafjes terug. De border collie was heel sociaal en zachtaardig. Maar op 8 december kwam hij maar niet terug. We gingen overal zoeken, maar dat leverde niets op.” Een dag later, 9 december, verspreidde ze een opsporingsbericht op Facebook. Na meer dan een maand was er nog steeds geen bruikbare tip, tot afgelopen donderdag.

Afgedreven richting Oostende

“De meest logische denkpiste is dat Kyto domweg ergens in een waterloop sukkelde en er niet meer uit raakte, stierf en afdreef tot in Oostende, via de Noordede of het kanaal Brugge-Oostende. Ik zie voorlopig weinig andere verklaringen. Ik weet voorlopig niet of de politie een autopsie zal laten uitvoeren", aldus Jessy. Na wekenlang gemis en ongerustheid, is ze toch een beetje opgelucht. “Ik ben er niet goed van geweest. We hadden Kyto al drie jaar en hij was volwaardig onderdeel van ons gezin, een heel zachtaardige hond. Dat wellicht er geen kwaad opzit is, is een hele geruststelling. Wat er precies is gebeurd, zal ik wellicht nooit met zekerheid weten", besluit ze.