Geen ponykraam meer op de Oktoberfoor in Oostende Leen Belpaeme

24 september 2019

14u43 0 Oostende De jaarlijkse oktoberfoor in Oostende had steevast een kinderattractie met pony’s. Meer en meer groeide de tegenstand tegen het gebruik van levende dieren. Dit punt werd dan ook opgenomen in het bestuursakkoord, maar er liep nog een contract met de uitbaters van het ponykraam. Zij hebben nu beslist om geen gebruik te maken van hun lopend abonnement.

“Er zijn diverse gesprekken geweest tussen de Stad en de uitbaters over het thema van levende dieren op de kermis. Uiteindelijk hebben de uitbaters zelf de beslissing genomen om al vanaf dit jaar geen beroep meer te doen op hun lopend abonnement voor de paardjes. De pony’s mogen dus op rust in de wei bij de uitbaters die de dieren trouwens doodgraag zien”, stelt schepen Charlotte Verkeyn, bevoegd voor kermissen.

Voor de Oktoberfoor dit jaar hebben de uitbaters een voorlopige oplossing kunnen regelen met een andere attractie. Na deze editie zullen de uitbaters onderzoeken in welke richting zij verder kunnen gaan. Vooral Groen verzette zich de voorbije jaren tegen de attractie met dieren. Schepen Silke Beirens (Groen), ondertussen bevoegd voor dierenwelzijn, is dan ook opgetogen over de beslissing van de uitbaters. “Er zijn tal van alternatieven om kinderen in contact te brengen met dieren in plaats van een kermisattractie waar pony’s doelloos rondjes moeten draaien. We willen kinderen vooral laten kennismaken met dieren in hun natuurlijke habitat.”