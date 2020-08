Geen Paulusfeesten, maar Ithaka baat deze week wel een pop-upbar uit op Paulusplein Leen Belpaeme

11u29 0 Oostende Vanaf vandaag tot en met vrijdag 14 augustus baat vzw Ithaka een pop-upbar uit op het Pauluspleintje in Oostende. Het is niet hetzelfde als de Paulusfeesten, maar toch hebben de mensen met een beperking van vzw Ithaka er ongelofelijk veel zin in.

Vzw Ithaka coacht mensen met een beperking om deel te nemen en bij te dragen aan de maatschappij. Het coachen is een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen. Ithaka draait al vele jaren mee in de vrijwilligerswerking van de Paulusfeesten. Deze zomer kunnen de Paulusfeesten jammer genoeg niet doorgaan, maar op het Pauluspleintje houdt ’t Kroegske wel een zomerbar open. ‘t Kroegske is de plaats waar de Paulusfeesten ontstonden én waar Yves, cliënt van vzw Ithaka, begeleid werk doet.

Ithaka mag volgende week van 10 tot 14 augustus assisteren. In de voormiddag (11u-13 uur) zal Ithaka op het terras van ’t Kroegske zelfgemaakte sangria en in de namiddag (14-16 uur) verse pannenkoeken aanbieden. Het terras is opgedeeld in bubbels. De plaatsen zijn beperkt.