Geen Ostend Beach of Paulusfeesten deze zomer, deur op een kier voor Leffingeleuren Timmy Van Assche Leen BELPAEME Gudrun Steen

15 april 2020

20u16 3 Oostende Het wordt een wel heel vreemde zomer. De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdagavond dat er geen massa-evenementen mogen plaatsvinden tot eind augustus en daardoor vallen ook enkele bekende festivals in onze regio in het water. “Uitstel is echter geen afstel”, blijven ze bij de Paulusfeesten enigszins optimistisch.

Het lijstje van afgelaste of uitgestelde evenementen en festivals zal de komende dagen allicht nog toenemen, maar nu al is duidelijk dat we een streep moeten trekken door enkele gevestigde namen. Neem nu de gratis Paulusfeesten in hartje Oostende. Van 10 tot en met 16 augustus had de 48ste editie moeten plaatsvinden. Het stadsfestival kon bijvoorbeeld vorig jaar de kaap van 100.000 bezoekers ronden, maar dit jaar zal het Sint-Petrus- en Paulusplein er verlaten bij liggen.

“Twee jaar geleden moesten we al een festivaldag annuleren door slecht weer en nu moeten we het hele festival afgelasten", begint Joris Pollet, voorzitter van de vzw Paulusfeesten. “We zijn niet verrast over de beslissing en hadden vooraf al verschillende scenario’s uitgestippeld. Daarom hebben we bewust nog geen grote aankondigingen gedaan. We waren al sinds oktober vorig jaar met de voorbereiding van onze nieuwe editie bezig.”

Voor de Paulusfeesten valt de financiële tegenslag al bij al mee. “Onze grootste kost is eigenlijk de jaarwerking, zoals administratie en boekhouding. De subsidies vanuit de stad zorgen ervoor dat die jaarwerking gedekt is. Het grote werk zal nu bestaan uit het contacteren van de 130 acts, 400 vrijwilligers en 40 verschillende leveranciers. Ons programma voor dit jaar kunnen we allicht grotendeels meenemen naar volgend jaar. Uitstel is dus geen afstel”, besluit Pollet.

Ostend Beach

In Oostende moeten ze Ostend Beach begin juli van de kalender schrappen. Het festival vierde vorig jaar nog haar tiende editie met 18.000 bezoekers. “Het zat eraan te komen, maar het is toch een mokerslag”, zucht organisator Kevin Beirens. “Het wordt niet enkel voor ons moeilijk, maar zeker ook voor alle toeleveranciers en zelfstandige onderaannemers en dj’s. We steunen weliswaar de beslissing van de overheid. Gezondheid gaat voor en we begrijpen dat ook, maar het zal financieel wel pijn doen. We zullen er echter alles aan doen om er volgend jaar opnieuw te staan met een onvergetelijke editie. Tickets blijven ondertussen geldig.”

Volgens burgemeester van Oostende Bart Tommelein is het nog afwachten welke andere evenementen er eventueel nog kunnen doorgaan. “De Veiligheidsraad heeft nog niet bepaald waar het precies over gaat. Maar als we realistisch zijn, dan weten we al dat ook bijvoorbeeld Rammstein hier zeker onder zal vallen. Theater aan Zee laat ik nog in het midden, omdat er misschien nog een alternatief kan uitgewerkt worden met kleinschalige voorstellingen. We zullen creatief moeten zijn. Sowieso vraag ik mij af wat er zal gebeuren met het strand en de recreatie die daarbij hoort, als ik zie hoeveel mensen er samentroepen tijdens de zomermaanden. Ik ben zeker vragende partij om mensen terug naar de kust te laten komen, maar het valt nog af te wachten wat toegelaten zal worden.”

Geen Proms, geen Nostalgie

Nog een bekende naam die in het water valt, is Nostalgie Beach in Middelkerke. Dat bevestigt schepen van Toerisme Tom Dedecker (Lijst Dedecker). “Voor het eerst ging dit festival twee dagen omhelzen. Na de zowat 15.000 bezoekers de voorbije jaren werden dit keer meer dan 20.000 feestvierders verwacht.” De organisatoren werken nu een regeling uit voor wie al een ticket heeft gekocht.

Ook in Koksijde moeten ze een van hun meest prestigieuze evenementen afgelasten. Concreet: geen zomereditie van Night of the Proms in augustus, zo bevestigt Marc Vanden Bussche (LB). “Na het overdonderend succes van vorig jaar wilden we er dit seizoen een vervolg aan breien met twee dagen muziekplezier. We hopen dat we The Proms een jaar kunnen uitstellen, maar daarover moeten we nog samenzitten met de organisatoren. Over wat er met de verkochte tickets moet gebeuren, wordt nog overlegd. Ik hoop dat de mensen hun gekochte ticket kunnen gebruiken voor de editie van 2021.”

Als we even piepen in het hinterland, staan er hele grote vraagtekens achter festivals als Koekelare Leeft begin september, Dreambeats in Kortemark eind juni en Elixir in Oudenburg eind juli. Het zal niemand verwonderen mochten ook deze evenementen uitgesteld worden.

Leffingeleuren

En dan is er nog een twijfelgeval met Leffingeleuren, dat vorig jaar 12.000 muziekfans lokte. Met haar data 11 tot en met 13 september valt het buiten de nieuwe coronamaatregelen. “Onze ingesteldheid op vandaag is dat het festival nog altijd kan doorgaan. We blijven dus voortwerken, weliswaar aan een trager tempo”, zegt Lode Pauwels van de organiserende vzw De Zwerver.

“We merken wel dat veel bands afwachten om toe te zeggen en dat groepen, die anders al lang bevestigd zouden hebben, de boot wat afhouden. Muziekbands uit Frankrijk of Engeland kunnen al sneller een korte tournee maken, maar Amerikaanse groepen hebben een heel andere planning en zijn afhankelijk van vliegschema’s, bijvoorbeeld. Als de maatregelen toch verlengd worden, dan is daar natuurlijk geen discussie over. Als festivalliefhebber is dit natuurlijk niet plezant, en ik zit met mijn gedachten ook bij de collega-organisatoren.” Leffingeleuren had nog geen ticketverkoop opgestart.