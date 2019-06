Geen lichtere straf voor profvoetballer El Ghanassy ondanks beroep: zes maanden en 15 dagen rijverbod Bart Boterman

14u45 2 Oostende Profvoetballer Yassine El Ghanassy (28) heeft geen lichtere straf verkregen nadat hij in beroep ging tegen zes maanden en 15 dagen rijverbod, voor een verkeersovertreding in Oostende. De flankaanvaller negeerde een rood verkeerslicht en betaalde zijn minnelijke schikking niet. Daarna bleek dat hij op het moment van zijn overtreding nog een rijverbod had lopen. De politierechtbank in beroep bevestigde vrijdagmorgen het eerste vonnis.

De overtreding vond op 1 november 2016 plaats, toen El Ghanassy nog uitkwam voor KV Oostende. De politie stelde vast hoe de ex-Rode Duivel een rood verkeerslicht aan zijn laars lapte. Bovendien mocht de voetballer op dat moment helemaal niet achter het stuur zitten. Door een vorig rijverbod diende hij zijn rijexamen opnieuw af te leggen om opnieuw te mogen rijden, maar dat deed hij niet. Voor het negeren van het rood verkeerslicht werd El Ghanassy op 19 november door de politierechter bij verstek veroordeeld tot een boete van 360 euro en 15 dagen rijverbod. Het rijden ondanks het rijverbod leverde hem 3.000 euro boete en zes maanden rijverbod op.

In beroep legde de verdediging uit dat er op administratief vlak een ander fout liep en hij daarom de minnelijke schikking niet betaalde. “Blijkbaar worden er nog steeds rappels gestuurd naar een adres in Oostende waar hij al drie jaar niet meer ingeschreven is”, aldus meester Brecht Maus. Yassine El Ghanassy liep in totaal al een twintigtal veroordelingen op voor verkeersinbreuken. Zo kreeg hij al een effectieve celstraf van zes maanden en werd zijn Porsche Carrera verbeurdverklaard. Zelf was El Ghannasy nog nooit aanwezig op een van zijn vele processen. Op dit moment speelt hij voor het Saoedische Al-Raed.