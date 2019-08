Geen lachend kakje, wel het hoofd van Qmusic-dj Vincent Fierens wijst je de weg naar het Q-Beachhouse Leen Belpaeme

16 augustus 2019

14u22 3 Oostende Vrijdagmorgen werd een nieuwe verdwaalpaal onthuld op het strand van Oostende. Qmusic-dj Vincent Fierens kreeg een eigen verdwaalpaal ter hoogte van het Q-Beach House.

Afgelopen dinsdag vierde Qmusic-dj Vincent Fierens zijn 27ste verjaardag. Joren Carels, met wie Vincent de hele zomer lang de ochtendshow presenteerde vanuit het Q-Beach House, had een verrassing voor hem in petto. Vrijdagmorgen ontdekte Vincent in het bijzijn van Walter ‘de burgemeester’ De Donder op het strand van Oostende zijn cadeau: een verdwaalpaal met zijn hoofd. Walter De Donder maakte de onthulling officieel: “Vincent, de verrassing past niet in je auto, maar geeft wel richting aan sommige mensen hun leven.”

Wie de komende twee weken nog naar Oostende gaat, kan de verdwaalpaal vinden aan het Q-Beach House. Het onthullen van de verrassing betekende ook de laatste ochtendshow deze zomer van Qmusic-dj’s Vincent en Joren vanuit het Q-Beach House. Maandag 19 augustus begint het nieuwe ochtendtrio Sam De Bruyn, Inge De Vogelaere en Wim Oosterlinck om 6 uur aan een gloednieuw radioseizoen.