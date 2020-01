Geen kerstboomverbranding, wel ‘Wensfeest’: “Zolang de Oostendenaars maar kunnen samenkomen” Timmy Van Assche

03 januari 2020

16u07 0 Oostende Geen kerstboomverbranding op het Klein Strand, maar een Wensfeest op zaterdag 11 januari op het Paulusplein. “Alle bezoekers kunnen hun nieuwjaarswens neerpennen. Die briefjes belanden uiteindelijk in een centrale vuurkorf, wat een mooi schouwspel zal opleveren ”, zegt Iwein Scheer van de vzw De Beeldstorm.

Ook begin 2019 werden geen kerstbomen meer in de fik gestoken, maar dat was het geval omdat er te slecht weer werd voorspeld. Tegelijk werd toen aangekondigd dat er geen kerstboomverbranding meer zou plaatsvinden “uit ecologische overwegingen”, zo liet het pas aangestelde stadsbestuur weten.

Wensmuur

Nu maakt vzw De Beeldstorm, die samen met de stad vroeger de kerstboomverbranding organiseerde, de details van het alternatieve feest bekend. “Op zaterdag 11 januari, vanaf 17 uur, kan iedereen terecht op het knusse Paulusplein voor een gezellig volksfeest”, zegt Iwein Scheer. “De toegang is gratis. Er worden vuurkorven opgesteld en gratis sprot en haring vullen de magen. Verder staan ook een bar, kookpot en soepbar opgesteld. Kerstbomen worden anno 2020 niet langer verbrand, maar we brengen wel een duurzaam vuurspektakel”, gaat Scheer door. “Alle bezoekers kunnen hun nieuwjaarswens neerpennen en vastprikken op een zogenaamde Wensmuur, een kunstwerk van artieste Renee Lodewijcks. Rond 22 uur worden alle wensen vervolgens in een centrale vuurkorf gegooid, wat een mooi spektakel met zich zal meebrengen.”

“We willen de traditie van het samenkomen niet onderbreken”, geeft Iwein Scheer mee. “Een kerstboomverbranding is er dan wel niet, maar het is belangrijk dat mensen wel nog altijd elkaar ontmoeten."

Geen voedsel voor geiten

Milieuschepen Silke Beirens (Groen) treedt de vzw De Beeldstorm bij. Vorig jaar suggereerde ze nog dat de kerstbomen, in plaats van verbrand, misschien aan geiten gevoederd konden worden. “Maar bij het begin van onze beleidsperiode lagen de prioriteiten op onder meer kinderarmoede. Er was niet veel tijd om een groot alternatief in te richten. Het allerbelangrijkste is evenwel dat het ontmoetingsmoment nog steeds plaatsvindt. In de toekomst kunnen we alle andere alternatieven om het evenement in te vullen verder onderzoeken. Overigens, het knusse Pauluspleintje biedt bezoekers ook betere beschutting tegen eventueel forse wind.” Dit jaar worden de kerstbomen voor de laatste keer opgehaald door de stad. De ophalingen gebeuren op woensdag 8 en donderdag 9 januari, afhankelijk per wijk. Zo zijn het stadscentrum, Mariakerke en Raversijde eerst aan de beurt, donderdag volgen onder meer Stene, Konterdam en Zandvoorde.

Nieuwjaarsreceptie

Wie niet kan wachten op het nieuwe Wensfeest, kan nu zondag 5 januari alvast terecht op de nieuwjaarsreceptie van de stad om 11 uur op het Wapenplein. Iedereen kan er terecht voor een gratis warm of koud drankje.