Geen groot verjaardagsfeest voor 100-jarige Marcel, wél warm applaus van buren en familie Leen Belpaeme

17 april 2020

Oostende Oostendenaar Marcel van Laer heeft vrijdag zijn 100ste verjaardag gevierd. Dat zou normaal gepaard gaan met een groot feest met vrienden en familie en een bezoek van de burgemeester, maar dat zit er nu even niet in. Om hun bompa toch in de bloemetjes te zetten, weerklonk aan de woonst van Marcel applaus en gezang.

Er zijn al heel wat feestjes in het water gevallen de voorbije maand, maar voor de familie Van Laer was het toch bijzonder jammer dat ze de 100ste verjaardag van Marcel niet samen konden vieren. Marcel woont nog alleen thuis en dus verzamelde de familie om 16 uur voor het gebouw om te zingen en te applaudisseren. Oostendenaars Sil en Nelle brachten met hun instrumenten de muziek.

Marcel zelf genoot duidelijk vanop zijn balkon en ook alle buren waren van de partij, elk op hun eigen balkon. “Corona is inderdaad een streep door de rekening, maar we zullen het feest later wel herhalen. Vader heeft al enorm veel kaartjes gekregen en ook de buren wilden iets doen voor hem. Mijn vader is altijd vriendelijk en hij heeft een goed hart. Het is leuk om te zien dat mensen hem nu willen vieren, ook in deze moeilijke omstandigheden", zegt zoon Paul Van Laer.

Krijgsgevangene

Marcel heeft al veel zwaardere periodes doorstaan in zijn leven. Zo was hij krijgsgevangene in Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was 18 jaar oud toen hij in 1939 zijn militaire dienst moest aanvatten. “In 1940 werd mijn vader krijgsgevangen genomen. Hij mocht gelukkig werken op een boerderij in Polen waardoor hij een bed en eten had. Hij bleef daar tot 1941. Hij was bijna een jaar weg.” Later had Marcel jarenlang een eigen zaak.