Geen gemachtigde opzichter meer op gevaarlijke oversteekplaats in de Nieuwpoortsesteenweg Leen Belpaeme

01 september 2020

18u44 0 Oostende Op het kruispunt van de Nieuwpoortsesteenweg met de Mariakerkelaan worden dit schooljaar geen gemeenschapswachten meer ingeschakeld om kinderen te helpen oversteken. Dat was vorig schooljaar wel nog het geval ’s morgens en tijdens de middagpauze. Onze-Lieve-Vrouwecollege Mariakerke is ontgoocheld over de beslissing van de stad. “Dit is een gevaarlijk punt waar kinderen amper zichtbaar zijn. We hebben voorgesteld om duidelijker zichtbaar te maken dat hier een school is, maar tot onze verbazing is er gewoon niets gedaan om de veiligheid van de kinderen te garanderen”, zegt directeur Ruben Depuydt.

De kinderen die deze morgen naar school kwamen in Mariakerke konden, ter hoogte van het oversteekpunt aan de Mariakerkelaan, Rozenlaan en Nieuwpoortsesteenweg, geen hulp meer verwachten van een gemeenschapswacht. De vorige jaren was dat wel het geval. Het is immers een gevaarlijke oversteekplaats. Dat kon directeur Ruben Depuydt zelf opmerken toen hij vandaag zelf aan het zebrapad plaatsnam. “Auto’s die van de Mariakerkelaan de Nieuwpoortsesteenweg oversteken doen dat vaak aan een hoge snelheid om vlug tussen het verkeer te geraken. Er is hier heel veel verkeer, ook van vrachtwagens. Door de struiken zijn kinderen bovendien heel moeilijk zichtbaar”, zegt de directeur. Hij nam voor één dag zelf plaats aan het zebrapad om kinderen te helpen en om alle ouders en kinderen er op te wijzen dat er vanaf morgen geen begeleiding meer is. “Wij werden eind juni ingelicht over deze beslissing. We hebben toen contact opgenomen met schepen Maxim Donck. We hadden al eens een alternatief voorgesteld om Octopuspalen te plaatsen zodat automobilisten op z’n minst gewezen worden op de aanwezigheid van een school. Jammer genoeg is hierover geen enkele actie ondernomen. De school kreeg nochtans een brief waarin stond dat ‘het evident is dat een veilige verkeerssituatie voor schoolgaande kinderen voor het Stadsbestuur van groot belang is en we bekijken hoe we de veiligheid kunnen waarborgen.’ Jammer genoeg was daar op de eerste schooldag niets van te zien in de praktijk.” De school is ongerust dat er een kind zal aangereden worden en vraagt dat de stad de situatie bekijkt.

Volgens Maxim Donck zetten de meeste scholen ondertussen zelf gemachtigde opzichters in. “Het ging sowieso maar om twee scholen waar nog een gemeenschapswacht werd ingezet. Omdat we deze mensen meer willen inzetten op overlast en kleine criminaliteit was dit niet langer houdbaar. Alle andere scholen hebben een oplossing gevonden, deze scholen moeten dat ook doen. Alle schoolomgevingen worden ook nog in kaart gebracht om te bekijken wat er kan verbeteren.” Directeur Ruben Depuydt wijst er echter op dat de school moeilijk op elk punt rond de school een personeelslid kan plaatsen. “Wij zorgen voor de veiligheid in onze eigen straat en er gaat zelfs een leerkracht mee met de oudere kinderen die alleen naar huis wandelen via de Derbylaan. Maar we kunnen toch moeilijk aan elk kruispunt in de buurt een persoon plaatsen? Hoe ver loopt onze verantwoordelijkheid als school dan? We vragen daarom duurzame maatregelen van de stad.”