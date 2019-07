Geen GAS-boete voor jongeren die verdwaalpaal "lachend kakske" stalen TMA

04 juli 2019

09u41

Bron: Belga 2 Oostende De Leuvense jongeren die eerder deze week de verdwaalpaal met het "lachend kakske" hadden gestolen in Oostende, krijgen geen GAS-boete. Ze zullen wel helpen met het beachteam van Oostende om het strand op te ruimen. Dat had burgemeester Bart Tommelein hen gevraagd. De verdwaalpaal staat ondertussen terug op zijn plaats.

Nadat de nieuwe verdwaalpaal eind vorige week was voorgesteld, werd die begin deze week al gestolen. Op camerabeelden en op sociale media was te zien hoe enkele Leuvense jongeren de paal meenamen naar hun appartement. "Een misplaatste studentengrap", reageerde burgemeester Bart Tommelein.



De politie kon de daders snel vinden. De jongeren werden ondervraagd en er werd een proces-verbaal opgesteld. Daardoor kan het parket de dieven later wel nog straffen. De burgemeester stelde voor om de studenten te laten helpen om het strand op te ruimen. De jongeren gaan daarop in en dat volstaat voor de burgemeester. Er zullen dus geen GAS-boetes worden opgelegd.



Ook de schadevergoeding die de jongeren moeten betalen, zal meevallen. De verdwaalpaal was nog intact en kon zonder veel problemen terug op zijn plaats worden gezet.

