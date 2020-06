Geen Filmfestival dit najaar, wel expo rond 20 jaar Vlaamse film in Fort Napoleon Leen Belpaeme

10 juni 2020

13u43 0 Oostende Eerder werd al bekend gemaakt dat er dit najaar geen editie van het Filmfestival Oostende zou plaatsvinden, het evenement werd verzet naar januari 2021. FFO wil 2020 echter toch niet zomaar laten voorbijgaan en op 11 juli opent daarom de expo ‘Het wonder is geschied!’ in Fort Napoleon.

Hoewel het dus nog wachten is op de volgende editie van Filmfestival Oostende tot januari 2021, viert het festival deze zomer het cinematografisch talent van eigen bodem met een unieke expo, onder curatorschap van cultuurjournalist Ben Van Alboom. Sinds het ontstaan van Filmfestival Oostende in 2007 maakt de Vlaamse film deel uit van haar DNA. Deze expo zet dat nog eens extra in de verf. Van 11 juli tot 11 oktober geven onder andere 10 toonaangevende grafische kunstenaars in Fort Napoleon hun interpretatie van evenveel instant Vlaamse filmklassiekers van de voorbije twintig jaar. De werken worden aangebracht op tien gigantische panelen die verspreid in Fort Napoleon opgesteld staan.

Unieke attributen

Daarnaast laat stylist Cleo Baele haar licht schijnen op 20 jaar nieuwe Vlaamse film aan de hand van 20 paspoppen. Tal van regisseurs doken in hun archief op zoek naar markante attributen die een centrale rol speelden in hun films. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de hamer uit ‘De Patrick’, de poppen uit ‘Ce magnifique gâteau’ en vele andere artefacten. Ook de meest opvallende filmprijzen krijgen een centrale rol binnen de expo. Iedereen weet ongeveer wel hoe een Oscar of een Gouden Palm eruitziet, maar de Vlaamse film heeft de voorbije twee decennia een wonderlijk rariteitenkabinet aan onderscheidingen verzameld, die voor deze gelegenheid worden opgeblonken.

“Gezien de huidige coronacrisis heeft het culturele zomeraanbod overal in Vlaanderen een fameuze knauw gekregen”, vertelt Peter Craeymeersch, Algemeen Directeur Filmfestival Oostende. “We hopen daarom dat deze tentoonstelling een mooi aanbod kan bieden aan mensen die deze zomer naar de kust komen. Gezien de unieke en historische locatie is deze expo een ideale combinatie tussen cultuur, geschiedenis, film, de zee en het strand.”

Een ticket voor de expo kost 9 euro.