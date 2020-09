Geen carnaval in maart, wel een alternatief in september volgend jaar Leen Belpaeme

26 september 2020

14u38 0 Oostende Na overleg tussen de carnavalisten en stad Oostende is beslist om geen carnaval te vieren in maart 2021. Wel komt er aan alternatief carnavalsfeest in september 2021.

Normaal zouden de voorbereidingen voor carnaval 2021 op dit moment volop aan de gang zijn. Maar door het coronavirus en de veiligheidsmaatregelen die daarbij horen is dat dit jaar niet mogelijk. Na overleg tussen de carnavalisten en stad Oostende is gezamenlijk beslist om geen Carnaval te vieren in maart 2021. De Orde van de Kloeffe besliste al eerder om hun normale carnavalsactiviteiten te annuleren. Geen Cimateirebal met nummertrekking, geen kindercarnavalbal, geen Prinsenbal en geen kinderstoet in maart 2021 dus. Ook de Orde van de Wullok schrapte alle activiteiten. Het Wullokbal gaat niet door, eventueel komt er een alternatieve showavond met optredens van de Wullok Show Girls.

“Wel komt er een alternatief carnavalsfeest in september 2021 met een lichtstoet en aansluitende apotheose. Bij de organisatie hiervan zal maximaal rekening worden gehouden met de veiligheidsmaatregelen, alles vindt ook plaats in openlucht. Een werkgroep werkt momenteel een concreet voorstel uit. Daarna volgt overleg met de Oostendse carnavalisten, zodat in samenspraak een mooi carnavalsfeest kan worden georganiseerd”, laat schepen Maxim Donck (N-VA) weten.