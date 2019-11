Gedetineerde minimaliseert druggebruik in gevangenis: “Een gewoon mens drinkt toch ook een pintje als hij van z’n werk komt?” Siebe De Voogt

28 november 2019

14u30 0 Oostende Een 32-jarige Oostendenaar riskeert 6 maanden cel, nadat hij in de gevangenis betrapt werd met een gebruikershoeveelheid hasj op zak. Nick Z. minimaliseerde op z’n zachtst gezegd de feiten. “Een gewoon mens drinkt toch ook een pintje als hij van z’n werk kom?”, vroeg hij zich af.

Nick Z. (32) uit Oostende stapelde de voorbije jaren de celstraffen op in drugsdossiers. In 2016 kreeg hij onder meer 4 jaar cel voor de drugsdood van een vriendin. De Oostendenaar lijkt echter geen lessen te trekken uit het verleden. Volgens het parket nam hij op 20 november vorig jaar nog een overdosis in z’n cel. En donderdagmorgen moest hij zich voor de Brugse rechtbank verantwoorden voor het bezit van hasj in de gevangenis.

Veel leek Z. zich daar echter niet van aan te trekken. “Een gewoon mens drinkt toch ook een pintje als hij van z’n werk komt?”, stelde hij in de rechtszaal. “Ik ben helemaal niet verslaafd, maar na Nieuwjaar ga ik wel naar de drugsvrije afdeling.” Z. richtte zich ook persoonlijk tot de rechter. “Met alle respect, maar heb jij al eens een week in de cel gezeten?”, vroeg hij zich af. “Dat is echt niet makkelijk, hoor.” Z. liep naar eigen zeggen intussen al 8 jaar aan celstraffen op. In het nieuwe dossier vroeg hij om een milde straf. Uitspraak op 26 december.