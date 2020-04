Gecontesteerde carnavalist met verkeersdode op z’n geweten krijgt 8 maanden cel voor huiselijk geweld Kim Aerts

16 april 2020

14u10 1 Oostende Met z’n losse handjes pakt hij ook graag pinten. Oostends cafébaas F.B. is veroordeeld tot acht maanden cel voor huiselijk geweld. Op zijn strafblad heeft de ex-militair al een veroordeling voor een dodelijk ongeval staan, dat hij veroorzaakte onder invloed. Daarom verloor hij zijn job in het leger en werd hij twee maanden geleden ook teruggefloten als kandidaat-prins carnaval.

Ooit was F.P. (45) militair en preventieadviseur in het Belgische leger. Nu is de veertiger, afkomstig uit het Vlaams-Brabantse Boortmeerbeek, een cafébaas met een strafblad. Zijn laatste veroordeling: acht maanden cel omdat hij zijn partner S.D. er tweemaal van langs gaf thuis in Haacht. Die laatste kreeg vier maanden gevangenisstraf, omdat ook zij zich schuldig maakte aan slagen. De straf is voor beiden met uitstel als ze zich laten behandelen voor hun drankprobleem en zich onthouden van “overmatig alcoholgebruik.”

Ondanks de toxische relatie kunnen de twee elkaar niet lossen. “Thans hebben partijen zich verzoend. Zij zijn beiden verhuisd naar de kust en hebben een café overgenomen. Of dit een verstandige beslissing is, laat de rechtbank in het midden”, merkte de Leuvense strafrechter fijntjes op. De politie moest meermaals tussenkomen als de twee thuis amok maakten en meer dan eens moesten de kinderen dat triest schouwspel ondergaan.

1,91 promille

Voor een echt dieptepunt zorgde naar de zee uitgeweken Boortmeerbekenaar op 28 november 2017. Toen was hij op de terugweg van een korpsdiner, nota bene van het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek en reed hij een motard aan. De 27-jarige Steve Bruijns uit Kortenberg en vader een vijfjarige stierf op de Haachtsesteenweg. P. had heel die dinsdagnamiddag cava, Karmeliet en pinten zitten hijsen. Hij blies net geen twee promille. In de politierechtbank verkondigde hij dat hij met 40 kilometer per uur te snel door het rood reed omdat de remmen van zijn Opel Vivaro niet werkten. Die stelling werd door de verkeersdeskundige afgedaan als larie en apekool. Voor het dodelijk ongeluk kreeg de veertiger vorig jaar dertig maanden cel, voor de helft met uitstel. In het leger was hij niet meer welkom.

Niet naar gevangenis

Dat P. niet naar de gevangenis hoefde, kwam hard aan bij de nabestaanden van de twintiger. Begin dit jaar kreeg de familie opnieuw een klap te verwerken. In de Krant van West-Vlaanderen pochte de tot cafébaas omgeschoolde P. als kandidaat-prins carnaval Oostende dat hij “goed kon pinten tappen en drinken.” Voor Steves tante Nathalie de stoot te veel. “Dat hij doodleuk poseert voor de foto en vertelt dat hij goed bier kan drinken, is een steek in ons hart. Hij was ladderzat toen hij Steve doodreed. Hij heeft geen enkel schuldinzicht”, getuigde ze toen. Glenn Dangreau, voorzitter van de Orde van de Kloeffe en organisator van de verkiezing kreeg lucht van het verhaal en toen bleek de cafébaas ook niet meer welkom op het prinsenbal. P. moest zijn kandidatuur noodgedwongen intrekken. “Die woorden waren ongelukkig gekozen, het was heel stom van mij om dat zinnetje er zonder nadenken uit te floepen”, sloeg P. mea culpa in februari. Hij benadrukte dat hij nooit nog achter het stuur van een auto zou kruipen - de politierechter legde hem een rijverbod van vijf jaar op. Zijn voorwaarden na de veroordeling voor huiselijk geweld lopen tot 2023.