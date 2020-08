Gauwdief opgepakt dankzij oplettend eerder slachtoffer Bart Boterman

09 augustus 2020

10u52 0 Oostende In Oostende is vrijdag een gauwdief opgepakt dankzij de oplettendheid van een eerder slachtoffer. Op het strand ter hoogte van de Christinastraat zag ze hoe een man een rugzak in een vuilnisbak deponeerde. De vrouw was donderdag zélf het slachtoffer geworden van een gauwdief.

De verdachte die ze een rugzak zag weggooien, deed aan dezelfde beschrijving van de man die haar had bestolen. Ze ging kijken in de vuilnisbak en trof de rugzak aan. De vrouw belde onmiddellijk de politie en die kon de verdachte intercepteren en arresteren. Uit de rugzak werden verschillende spullen ontvreemd en al snel werd duidelijk dat het zeker niet om zijn rugzak ging. De man is gearresteerd en ter beschikking gesteld van het parket.