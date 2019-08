Gauwdief in strandbars deelt kopstoot uit aan

alerte burger, strandredders overmeesteren hem Bart Boterman

23 augustus 2019

18u12 0 Oostende Een gauwdief (23) uit Rijsel is donderdagavond iets na 18 uur gearresteerd op het strand van Oostende na meerdere diefstallen in strandbars. De strandredders werkten de dief tegen de vlakte toen hij een kopstoot uitdeelde aan een burger die hem wilde tegenhouden. De man is inmiddels aangehouden.

De dief sloeg eerst toe in de strandbar Bondi Beach. Een vrouw ontdekte dat haar smartphone gestolen was, en ging dat melden bij de strandredders. “We probeerden de dief te lokaliseren en verwittigden de politie. De vermoedelijke dader verplaatste zich naar de Polé Polé Beach. Daar sloeg hij opnieuw toe, al werd dat pas achteraf duidelijk. Intussen hadden we redders onopvallend rondom de strandbar en de zeedijk geposteerd, geen gemakkelijke opdracht in uniform", vertelt hoofdredder Jonathan De Vos. De Fransman ging er met een handtas aan de haal. Toen hij een derde diefstal wilde plegen, werd hij op heterdaad betrapt door een burger. Die probeerde de dief van het vluchten te weerhouden, maar kreeg een kopstoot. “Daarop hebben we meteen ingegrepen en hem overmeesterd. Onze redders hielden hem tegen de grond tot de politie eraan kwam. Daarna zat onze interventie erop”, aldus Oostends hoofdredder Jonathan De Vos. Volgens het parket ontkent de dief alle aantijgingen, maar tonen camerabeelden een ander verhaal. De slachtoffers waren een koppel uit het Antwerpse Lille en iemand uit het Oost-Vlaamse Oosterzele. De onderzoeksrechter heeft de Fransman inmiddels aangehouden.

Aparte interventie

En zo hadden de strandredders er een aparte interventie opzitten. “Normaal gezien gaan wij niemand overmeesteren zonder concrete bewijzen of voorafgaande incidenten. Wel staan we in nauw contact met de politie en kunnen we snel iemand lokaliseren. Wanneer de situatie uit de hand dreigt te lopen, grijpen we wel in, om de veiligheid te vrijwaren”, besluit de hoofdredder.