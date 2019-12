Gauwdief betrapt in Spar, uitbater sluit uitgang zodat verdachte niet kan vluchten Bart Boterman

27 december 2019

16u36 0 Oostende In de supermarkt Spar in de Langestraat in Oostende is vrijdag rond 11.30 uur een gauwdief betrapt. De man stal een portefeuille van een klant. De uitbater reageerde erg alert en sloot onmiddellijk de uitgang van de winkel terwijl hij de politie opbelde.

De politie arresteerde de verdachte. De man bleek geen identiteitspapieren bij zich te hebben en is illegaal in het land. Volgens de politie werd in bijzijn nog een tweede man zonder papieren aangetroffen. Het gaat om een twintiger uit Algerije en een dertiger uit Libië. Beiden werden meegenomen naar het commissariaat en ter beschikking gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken.