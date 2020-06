Gaslek bij wegenwerken Nieuwpoortsesteenweg Bart Boterman

29 juni 2020

21u06 6 Oostende Op het kruispunt van de Nieuwpoortsesteenweg en de Schoolstraat in Raversijde, een wijk in Oostende, ontstond maandagavond rond 19.30 uur een gaslek. Een firma die er wegenwerken uitvoerde had een gasleiding geraakt, met een breuk tot gevolg.

Eerst werd gedacht dat het om een leiding van middendruk ging en in dat geval komt er een grote hoeveelheid gas vrij. De brandweer en netbeheerder Fluvius werden in allerijl opgeroepen. Ook de politie kwam ter plaatse. Uiteindelijk bleek de situatie minder erg dan eerst gedacht, want het betrof een leiding van lage druk. De brandweer vertrok opnieuw naar de kazerne want netbeheerder Fluvius kon het incident alleen de baas. Evacuaties bleken niet nodig.