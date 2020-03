Garagist Chris bedenkt manier om taxichauffeurs en klanten te beschermen tegen besmetting Bart Boterman

16u14 22 Oostende Taxichauffeurs mogen door de coronamaatregelen slechts één persoon vervoeren. Toch leggen sommige taxibedrijven de motoren stil uit vrees dat de chauffeurs alsnog besmet worden en of het virus doorgeven. Chris Schoutteet van zijn gelijknamige garage uit de Zandvoordestraat in Oostende heeft een oplossing bedacht voor de taxichauffeurs: een dikke, doorzichtige folie uit pvc.

“Sinds ons bedrijf nagenoeg stil ligt, begon ik te brainstormen. Taxibedrijf Moermans vertelde mij dat ze met de handen in het haar zaten, omdat het zo risicovol is om klanten te vervoeren. Daarop heb ik in allerijl nog materiaal aangekocht. Intussen zijn drie van hun vijf voertuigen uitgerust”, vertelt Chris Schoutteet. De dikke folie wordt op maat gesneden, net zoals het aluminium kader. Het geheel wordt met beugels bevestigd.

“Zo zitten de chauffeurs en klanten beschermd tegen het niezen en hoesten. De enige schade aan de wagen, zijn twee kleine gaatjes aan de binnenkant, om bouten te bevestigen. De ingreep duurt zo’n twee uur”, aldus Chris. “Intussen heb ik ook de taxibond en burgemeester ingelicht. Geïnteresseerde taxibedrijven kunnen terecht op 059 80 32 30, uiteraard enkel op afspraak.”