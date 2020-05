Gaat muziekfestival Leffingeleuren door of niet? Geniet in afwachting van leuke fotozoektocht Timmy Van Assche

29 mei 2020

12u16 0 Oostende De organisatoren van muziekfestival Leffingeleuren pakken uit met een originele fotozoektocht. Daarbij trek je op ontdekking door de roemrijke geschiedenis van het festival. De zoektocht loopt nog tot en met 5 juli.

Het is nog even afwachten of het muziekfestival op 11, 12 en 13 september kan plaatsvinden, maar organisator vzw De Zwerver maakt zich alvast op om het evenement veilig te laten plaatsvinden. “Om de herinnering aan betere tijden levendig te houden, organiseren we in Leffinge een fotozoektocht. Nog tot en met 5 juli kan je op zoek naar dertig foto’s uit het rijke archief van de afgelopen 43 edities”, laat De Zwerver weten. “Start een aankomst zijn aan Café De Zwerver in Leffinge.”

Kindvriendelijk

Het - overigens kindvriendelijke - parcours van iets meer dan 5 kilometer en de invullijst kan je downloaden op www.leffingeleuren.be en www.leffingeleurenfestival.be. Het ingevulde wedstrijdblad mag je in de brievenbus van het café deponeren. Misschien maak je wel kans op een van de prijzen, zoals drankbonnen of concertvouchers.

Playlist op Spotify

“Op en buiten het parcours zullen er ook nog andere fotoposters uit ons archief worden opgehangen, ook buiten Leffinge. Wie zelf een foto wenst ophangen, kan dit vragen via info@dezwerver.be, ongeacht waar je woont. Zo help je mee aan het tot stand komen van een echte Leffingeleuren-fototentoonstelling.”

Om de muziekliefhebbers te plezieren, is er ook de playlist op Spotify, getiteld ‘Leffingeleuren spreading music since 1977'. Via een QR-code kom je op een lijst van 12 uur lang, met tweehonderd nummers van bands die ooit op het podium van Leffingeleuren stonden.

De QR-code is onder andere te vinden op alle posters die deel uitmaken van de zoektocht. Of zoek op Spotify gewoon naar de titel van de playlist.