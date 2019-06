Furie verwondt liefst 8 mensen: 27 maanden cel Jelle Houwen

11 juni 2019

Een vrouw uit Oostende heeft 27 maanden cel en 800 euro boete gekregen voor een hele reeks feiten van diefstal en geweld. Nochtans was het niet duidelijk of de vrouw gestraft kon worden want een deskundige oordeelde eerder dat S.O. wellicht geestesgestoord was. Maar dat werd door de rechter van tafel gepleegd. De vrouw stond terecht voor feiten in twee dossiers tussen eind 2017 en begin 2018. In de eerste zaak pleegde ze een waslijst aan diefstallen in Oostende. Zo stal ze een GSM van een slachtoffer en brak ze binnen in een appartement in de Oostendelaan in Middelkerke door de toegangsdeur te forceren. De vrouw werd telkens op heterdaad betrapt of ze werd gefilmd. In een tweede zaak diende ze liefst acht slachtoffers klappen uit. “Het gaat telkens om gratuit geweld zonder veel aanleiding. Zo deelde ze tijdens een dansfeest iemand anders een vuistslag uit. Ze was ook verschillende malen weerspannig tegenover de politie. Die vrouw zorgde in een korte tijdspanne voor een gigantische overlast in Oostende en deelde willekeurige klappen uit.”