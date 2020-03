Frituuruitbater lanceert opmerkelijke oproep om collega’s in de horeca te steunen Leen Belpaeme

15 maart 2020

10u12 54 Oostende Patrick Jooris van Frituur Friethof in Oostende lanceert een opmerkelijk voorstel om zijn getroffen collega’s in de horeca te steunen. Hij roept zijn collega’s die take-away doen en geopend blijven op om bij elke bestelling een kleine som aan de kant te zetten en te storten in een steunfonds.

De een zijn dood is de ander zijn brood, zegt het spreekwoord, maar dat gaat niet op voor friturist Patrick Jooris in Oostende. Hij voelt mee met zijn collega’s in de horeca die de deuren moeten sluiten tot 3 april in kader van de strijd tegen het coronavirus . “We zijn bezig met het oprichten van een steunfonds waarmee we de getroffen horecazaken een duwtje in de rug kunnen geven. Als alle zaken die nu volop take-away verkopen een kleine bijdrage leveren kunnen we een mooie som verzamelen. Ook sympathisanten zouden een bijdrage kunnen storten. Ik hoop dat deze actie nationaal iets kan teweegbrengen en dat we zo alle getroffen collega’s een duwtje in de rug kunnen geven. Ik vrees dat ze alle kleine beetjes nodig zullen hebben”, zegt Jooris.

De friturist ziet sinds de strenge maatregelen steeds meer online bestellingen binnenkomen. “Mensen willen zo weinig mogelijk contact en via online bestelling wordt het eten thuis geleverd of kunnen ze de bestelling ophalen in de zaak waardoor ze niet moeten aanschuiven in de rij.” Hij wil daarom net solidair zijn met andere horeca-uitbaters. “Ik heb al overlegd met Horeca Vlaanderen en Unizo en we maken zo snel mogelijk een rekeningnummer bekend waarop mensen zullen kunnen storten.”

Wouter Blomme, directeur UNIZO West-Vlaanderen is opgetogen over het voorstel. “Het is een heel mooi initiatief dat wij steunen. Het getuigt van een mooie solidariteitsgedachte en het kan als voorbeeld gebruikt worden voor andere steden en gemeenten.”