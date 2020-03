Frietketel zet keuken in brand, persoon met brandwonden naar ziekenhuis Bart Boterman

09 maart 2020

10u36 0 Oostende In de Rogierlaan in Oostende is zondag om 23 uur een man met brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht. Een frietketel was in brand gevolgen in de keuken van een eengezinswoning.

In het huis waren vier personen aanwezig. Toen de frietketel door een onvoorzichtigheid in brand vloog, probeerde een van hen de brandende ketel met frituurolie buiten te zetten. Dat lukte, maar de man liep wel brandwonden op. Intussen waren de hulpdiensten verwittigd en spoedden die zich ter plaatse. Dat was nodig want het vuur was al overgeslagen op de keuken. De brandweer slaagde erin erger te voorkomen maar toch liepen de keuken en achterbouw enige schade op.

De persoon die de frietketel buiten zette, werd met tweedegraadsbrandwonden naar het ziekenhuis in Oostende overgebracht. De andere aanwezigen bleven ongedeerd. De keuken en achterbouw zijn buiten gebruik maar de woning is nog bewoonbaar.