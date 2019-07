Franse winkeldievegges die 5-jarig kind inzetten: “In België voor boodschappen, want bij ons zijn geen grote supermarkten” Siebe De Voogt

03 juli 2019

13u53 0 Oostende Drie Noord-Franse dievegges riskeren in de Brugse rechtbank twee jaar cel voor liefst veertien diefstallen in filialen van Colruyt. Bij hun arrestatie had zelfs het 5-jarig zoontje van één van hen gestolen spullen op zak. De vrouwen hadden een opmerkelijke uitleg voor de diefstallen. “We waren enkel in België om boodschappen te doen, want bij ons zijn er geen grote supermarkten.”

De winkeldetective van de Colruyt in Oostende kreeg het drietal op 6 maart in het vizier. De dievegges waren bezig met het stelen van cosmeticaproducten ter waarde van 390 euro. De politie kwam ter plaatse en kon de vrouwen in de boeien slaan. Het onderzoek wees uit dat ze ook in aanmerking kwamen voor een diefstal eerder op de dag in de Colruyt in Zedelgem. Daar hadden ze drank, tabak en sigaretten buitgemaakt met een totale waarde van 462 euro.

5-jarig zoontje

Bij hun arrestatie had één van de vrouwen haar 5-jarig zoontje bij. Ook in de zakken van het kind trof de politie volgens het parket gestolen spullen aan, al betwistte de vrouw dat woensdagmorgen. “Mijn cliënte legde sporadisch iets in de kinderwagen die ze bij had, maar dat is nog iets anders dan je kind gebruiken om diefstallen te plegen”, pleitte haar advocate Suzy Cooleman. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de dievegges in aanmerking kwamen voor liefst veertien feiten op drie verschillende dagen in februari en maart van dit jaar.

Naast die van Oostende en Zedelgem werden ook de Colruyt-filialen van Middelkerke, Koksijde, Nieuwpoort en Brugge slachtoffer. De vrouwen maakten bij de diefstallen vooral vlees, alcoholische dranken en tabak buit. Ze hadden woensdagmorgen een opmerkelijke uitleg klaar voor hun afreis vanuit Calais naar België. “We wilden boodschappen komen doen, want bij ons zijn er geen grote supermarkten”, klonk het. De rechter merkte fijntjes op dat de Auchan bij Duinkerke één van de grootste supermarkten uit de Noord-Franse regio is. Op 12 juli doet ze uitspraak in de zaak. Colruyt stelt zich burgerlijke partij en vraagt iets meer dan 6.000 euro schadevergoeding.