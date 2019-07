Franse dief weet van geen ophouden, maar wordt opgepakt dankzij alerte burger Bart Boterman

19 juli 2019

10u26 0 Oostende De politie van Oostende heeft woensdagavond een 40-jarige Fransman opgepakt die verdacht wordt van twee inbraken. De man drong binnen in een leegstaand pand in de Dokter Eduard Moreauxlaan maar werd opgemerkt door een alerte burger. Hij bleek lang niet aan zijn proefstuk toe.

Een politiepatrouille ging ter plaatse en trof de man er aan, in het bezit van een gestolen fiets. Een van de inspecteurs herkende de man als dader van twee eerdere diefstallen. Hij werd gearresteerd en meegenomen voor onderzoek. Het parket is intussen zeker van zijn betrokkenheid bij recente voorgaande feiten. “Bij het ene feit is hij zichtbaar op de camerabeelden. Bij het andere feit werd hij herkend door een getuige. De verdachte is bij justitie gekend voor vermogensdelicten en werd er ook al meermaals voor veroordeeld”, aldus het parket van Brugge. De man wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem wellicht zal aanhouden.