Frank Vermang voortaan elke dag op Radio Noordzee met ode aan Oostendse muziek Timmy Van Assche

05 juni 2019

18u20 0 Oostende Auteur Frank Vermang zal dagelijks te horen zijn bij Radio Noordzee. Hij komt er vertellen over de muziek van lokale artiesten. De radio werkt samen met de bib om muziek uit de ‘collectie Ostendiana’ te laten horen.

Frank Vermang is auteur van ‘Oostende, Rock ’n Roll’, het eerste lijvige naslagwerk over de Oostendse muziekscene. Daarin belicht hij meer dan 375 artiesten die in Oostende geboren zijn, er wonen of een band hebben met de stad. “Dat het boek nu een vervolg krijgt bij Radio Noordzee, is heel positief voor de lokale muziek. We laten de muziek horen en gaan op zoek naar het verhaal achter een bepaald nummer. Van ‘Protest Rock’ van The Seabirds uit de jaren zestig tot het recent werk van Augustijn Vermandere. Ook Lucy Monti en Wendy Van Wanten komen aan bod.” Frank Vermang verrichte jaren opzoekingswerk en is ook zelf muzikant. “Uiteraard komt ook de muziek van TC Matic, Revenge 88, Braincancer of andere rockbands aan bod. En we belichten ook festivals die plaatsvonden in Oostende.”

Collectie Ostendiana

Het was voor Radio Noordzee niet evident om de verhalen van Frank auditief te illustreren. “We kunnen wel putten uit een eigen muziekcollectie en ook Frank heeft flink wat muzieknummers, maar van sommige artiesten is de muziek niet meer te vinden. We denken bijvoorbeeld aan de muziek van Pete Monti, Bertino of de eerste singles van Tjens-Couter, James Beam of Moonlight Crow", laat de radiozender weten. “Frank reconstrueerde de verhalen, maar we willen ook de muziek laten horen aan onze luisteraars.” De zoektocht bracht Radio Noordzee bij luisteraars die platen ter beschikking stelden, maar ook bij de openbare bibliotheek van Oostende, met haar collectie Ostendiana. Deze bewaarcollectie bevat zo’n 600 audiomaterialen, waaronder 180 singles, meer dan 180 lp’s en een tiental 78-toerenplaten van lokale artiesten. Door de samenwerking kan Noordzee die platen nog eens laten horen in ‘Oostende Muziekstad.’

Ook Bredene en Middelkerke

De zoektocht naar verhalen en muzieknummers leverde de voorbije weken opvallende vondsten op: eerste opnames van Bertino, singles van de Bredense Ron Davis en een heel vroege ode van Paul Bruna aan Middelkerke. “We beperken ons niet tot enkel Oostende. Ook muziek en verhalen uit de omliggende gemeenten krijgen een plaats. De muziekscène is ook breed en we belichten dus ook muziekfestivals, de komst of het verblijf van internationale artiesten zoals Marvin Gaye.”

Oostende Muziekstad met Frank Vermang is elke weekdag te beluisteren bij Radio Noordzee om 14.15 en 20.15 uur. Radio Noordzee is op 105 FM te beluisteren van Nieuwpoort tot De Haan en tot vlak voor Brugge.