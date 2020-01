Frank Jongbloet volgt Krista Claeys op in de gemeenteraad Leen Belpaeme

20 januari 2020

Krista Claeys zetelde maandagavond voor de laatste keer in de gemeenteraad voor CD&V. Krista verlaat de politiek omdat ze start als coördinator Retail en algemene diensten van het Economisch Huis.

Frank Jongbloet was bij de verkiezingen van oktober 2018 eerste opvolger en zal dit mandaat opnemen. Frank is aan zijn derde legislatuur bezig en zetelde 9 jaar in het OCMW. Daarnaast is de CD&V’er werkzaam in de CM als regiodiensthoofd buitendiensten. “Op die manier komt er met Frank extra kennis van de sociale problematiek in onze stad in de gemeenteraad”, zegt voorzitter Lode Lancksweerdt. Met het vertrek van Krista Claeys verliest de partij een belangrijk boegbeeld. “Anderzijds zijn we heel blij dat Krista, die reeds jaren actief was als voorzitter, gemeenteraadslid en schepen niet verdwijnt uit Oostende maar het economisch huis zal versterken”, aldus schepen Bart Plasschaert.