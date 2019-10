Foutje op werf... En dan valt plots elektriciteit in delen van Oostende uit Bart Boterman

17 oktober 2019

17u16 14 Oostende Grote delen van Stene en Oostende en een deeltje Zandvoorde hebben donderdagnamiddag vanaf 14.30 uur tot drie kwartier lang zonder stroom gezet. Het ging om een honderdtal straten en een veelvoud aan gezinnen. De oorzaak lag in de Houtsnipstraat in de wijk ‘t Baanhof in Stene.

“Tijdens graafwerken op een werf heeft een kraantje achteloos twee hoofdkabels stuk getrokken. Daardoor lag het hele elektriciteitsnet in de buurt stil en zelfs delen van Oostende lagen plat. Er is onmiddellijk een herstelteam ter plaatse gegaan”, zegt woordvoerder David Callens van netbeheerder Fluvius.

Geen betalingen

Na drie kwartier was er opnieuw stroom in Stene en even daarvoor al in Oostende. “We hebben ‘omgeschakeld’, namelijk het elektriciteitsnet bevoorraden via een andere aansluiting. Intussen waren ze bezig met de kapotte hoofdleiding te herstellen. Dat is intussen gebeurd. Er loopt opnieuw stroom door de hoofdkabel in de Houtsnipstraat”, aldus David Callens. Volgens de politie van Oostende waren er geen noemenswaardige incidenten door de stroomuitval. Handelszaken lagen wel even stil en betalingen konden een tijd niet gebeuren. Ook het internet ondervond her en der problemen.