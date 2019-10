Foutje bij overtanken van diesel tussen twee schepen: 100 liter komt in Visserijdok terecht Bart Boterman

07 oktober 2019

15u25 0 Oostende In het Visserijdok in Oostende is maandagmiddag zo’n 100 liter diesel in het water terecht gekomen. Brandweer en civiele bescherming moeten de oliefilm indammen en oplossen. “De oorzaak ligt bij het overtanken van diesel van het ene schip naar het andere”, zegt brandweerluitenant Francis Vermote.

Het gaat om twee schepen die bij Shipyard IDP liggen, in het begin van het Visserijdok. De pompslangen bleken niet goed aangesloten. “We schatten dat zo’n 100 liter diesel in het water terecht is gekomen. We hebben die plaats voorlopig ingedamd met oliebomen. Die moet de diesel zo veel mogelijk absorberen. De civiele bescherming is onderweg uit Brasschaat om de olielaag op het water verder op te pompen en/of op te lossen”, aldus luitenant Vermote. Intussen is ook al heel wat diesel verderop in het dok gedreven.

Ook de scheepvaartpolitie, de havenkapitein en de milieucoördinator van de haven kwamen ter plaatse. De veroorzaker kreeg een proces-verbaal voor milieuvervuiling.