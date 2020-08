Fotograaf legt ‘Blue Mind’ vast in treffende beelden. Waarom zijn wij gelukkig aan zee? Leen Belpaeme

19 augustus 2020

18u18 0 Oostende Waarom zijn wij gelukkig aan zee? Met die vraag ging fotograaf Dirk Du Chau aan de slag voor een fotoreeks aan de kust. Thema en titel van de expo is ‘Blue Mind’, of de positieve impact van de zee op onze gedachten en gevoelens.

Veel mensen houden ervan om dicht bij de zee te zijn en voelen ook de nood om de zee telkens weer op te zoeken. Tineke Seys van Vlaams Instituut voor de Zee doet wetenschappelijk onderzoek naar dit fenomeen van Blue Mind. Fotograaf Dirk Du Chau was geïntrigeerd door haar onderzoek en legde daarom op zijn manier Blue Mind vast, niet in harde wetenschappelijke bewijzen maar in sprekende beelden. “Het onderzoek was een trigger om de reeks te maken. Wat doet de zee met de mens? Is het de wijdsheid, de geur, de blauwe lucht? Waarom voelen wij ons hier zo?”, vertelt fotograaf Dirk Du Chau. Sinds 2016 ‘steelt’ de fotograaf voor zijn Blue Mind-reeks niet-geënsceneerde momenten. Hij voelt en vindt de positieve impact van de zee van De Panne tot in Het Zwin, maar toch vooral in Oostende. Zijn reeks, waarvan je hier een deel kan zien, is een verzameling van kleine en grote verhalen, tegelijk ingetogen en sterk vormgegeven. “Als fervent watersporter is het ‘Blue Mindfenomeen’ mij niet vreemd. Blue Mind is dan ook een passende thematiek in deze moeilijke Covid-19 periode. Velen hebben het knap lastig met deze onzichtbare vijand die op vandaag ons leven domineert. Geen beter moment om de positieve impact van de zee op onze gedachten en gevoelens te laten inwerken”, aldus schepen Bart Plasschaert.

Dirk Du Chau ontwikkelt in 1975 zijn eerste foto’s in Griekenland, in een tent die als donkere kamer is ingericht. Hij volgt een opleiding fotografie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Hij wordt lichtontwerper, maar blijft daarnaast tijd investeren in het maken van reportages, portretten en landschappen. Zijn beelden zijn telkens weer bijzondere composities met een weerhaakje. Een weerhaakje dat de toeschouwer uitnodigt om op zoek te gaan naar het verhaal in het verhaal en zo aan de beelden een eigen invulling te geven.

Blue Mind loopt van 18 augustus tot en met 12 oktober in de Nieuwe Gaanderijen en is vrij te bezoeken.