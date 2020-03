Fotograaf Daniël de Kievith vat de ziel van Spilliaert in een fotoreeks Leen Belpaeme

05 maart 2020

15u02 0 Oostende De twintigste editie van Erfgoeddag staat volledig in het teken van het thema ‘De Nacht’. De Oostendse Cultuurdienst heeft opnieuw een uitgebreid programma samengesteld. In afwachting kan je nu al naar de Nieuwe Gaanderijen voor de expo ‘Tussen Licht en Donker’.

De dienst Cultuur van de Stad werkte samen met de erfgoedcel Kusterfgoed en andere erfgoedinstellingen een brede waaier aan activiteiten uit om erfgoedliefhebbers de vele geheimen van de nacht uit de doeken te doen tijdens de Erfgoeddag op 25 en 26 april. “Omdat we dit jaar zowel op zaterdag als op zondag heel wat activiteiten organiseren, belooft het een unieke editie te worden. Met een thema als de nacht kan je heel wat richtingen uit en dat is wat we dit jaar zoveel mogelijk hebben willen doen”, zegt schepen Bart Plasschaert (CD&V) Het thema sluit heel goed aan bij de werken van Léon Spilliaert en de kunstenaar kon dan ook niet ontbreken in het programma. “Zijn werken zijn momenteel op reis naar Londen en straks verhuizen ze nog naar Parijs, wij wilden dan ook graag inspelen op de kunstenaar. Daarom openen we in aanloop van Erfgoeddag de expo ‘Tussen licht en donker’ met foto’s van Daniël de Kievith”, vertelt Plasschaert nog. Op een eigenzinnige manier brengt de fotograaf het werk en de geest van de Oostendse schilder Léon Spilliaert weer tot leven.

Tijdens het Erfgoedweekend staan heel wat originele activiteiten gepland zoals dineren in het donker en een muziekconcert bijwonen in het Bunkerhuis op het domein van Raversyde. Alle activiteiten zijn gratis, maar het is mogelijk dat je vooraf moet inschrijven via www.oostende.be/erfgoeddag.