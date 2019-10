Foto-expo in Nieuwe Gaanderijen zet begraafplaatsen in de kijker Leen Belpaeme

07 oktober 2019

12u26 0 Oostende In de Nieuwe Gaanderijen loopt de nieuwe fototentoonstelling ‘In Memorium’, als voorsmaakje voor Reveil. Daarbij worden op 1 november lokale begraafplaatsen ondergedompeld in een warme gloed van ingetogen muziek, poëzie en lokale levensverhalen.

In aanloop naar Reveil biedt ‘In Memorium’ een overzicht van de Oostendse begraafplaatsen en hun evolutie door de jaren heen. “De foto’s weerspiegelen hoe onze samenleving met de dood omgaat en hoe dit in de tijd evolueerde”, vertelt schepen Bart Plasschaert.

Symbolische verwijzingen

Oostende heeft nog twee echte kerkhoven, bij een kerk dus. Dat is het geval bij de Sint-Annakerk in Stene-Dorp en bij de kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Duinen in Mariakerke. Er zijn ook drie andere begraafplaatsen: Zandvoorde, Paster Pype (bijgenaamd ‘Oud Kerkhof’) aan de Nieuwpoortsesteenweg en de Stuiverstraat, bijgenaamd ‘Nieuw Kerkhof’. Vooral op oudere grafzerken of grafmonumenten tref je sobere of imposante beelden aan, die meestal heel wat symbolische verwijzingen bevatten. Zo staat een anker voor hoop, een gebroken zuil voor een kort leven, verstrengelde handen wijzen op trouw en een omgekeerde toorts symboliseert het uitdovende leven.

Op initiatief van Reveil vzw engageert de dienst Cultuur verhalenvertellers, muzikanten en dichters om op 1 november, Allerheiligen, ingetogen samen te komen rond enkele graven op de begraafplaats van Zandvoorde.

De expo in de Nieuwe Gaanderijen is vrij te bezoeken tot en met 4 november.