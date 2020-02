Fort Napoleon verandert in een ‘waanzinnige boomhut’: vanaf zaterdag kunnen kinderen op avontuur Leen Belpaeme

13 februari 2020

18u13 0 Oostende Geweldig nieuws voor de liefhebbers van de boeken van De Waanzinnige Boomhut. In het Fort Napoleon kunnen de - voornamelijk jonge - fans vanaf zaterdag heel wat opdrachten beleven, een avontuurlijk parcours in de catacomben afleggen én op zoek gaan naar een geheime code.

Het Fort Napoleon was de jongste jaren al vaker het decor voor een expo voor kinderen. Maar drie jaar geleden kwamen maar liefst 22.000 bezoekers naar de activiteiten rond De Waanzinnige Boomhut. Die boeken van de Australische auteur Andy Griffiths en illustrator Terry Denton zijn razend populair. De Waanzinnige Boomhut werd meteen ook de succesvolste expo in de reeks in het Fort Napoleon.

Aan dat succes wordt nu een vervolg gebreid naar aanleiding van het negende boek dat verschenen is. “We hebben de expo niet zozeer op één boek gebaseerd, maar op een mix van verhalen”, vertelt Pieter Hens van Toerisme Oostende.

Pop-upbar

“Elk kind krijgt een boekje met opdrachten. Beneden staat er dan een avontuurlijk parcours te wachten. Op enkele plaatsen kunnen de kinderen foto’s laten nemen, zoals in een gevangenis met grote foto’s van Terry en Andy. De bedoeling is dat de kinderen een geheime code vinden waarmee ze Andy en Terry uit de gevangenis helpen ontsnappen. Kinderen zullen zich gemakkelijk anderhalf uur kunnen bezighouden als ze alle opdrachten doen. Ze zullen daarbij hun creativiteit de vrije loop kunnen laten, maar ze zullen ook uitgedaagd worden om hun grenzen te verleggen”, zegt Pieter Hens.

De expo is uitgewerkt samen met uitgeverij Lannoo. “Fort Napoleon en Toerisme Oostende organiseerden al enkele succesvolle initiatieven rond jeugdliteratuur. We vinden het fantastisch dat in deze expo het avontuur en de absurde humor van De Waanzinnige Boomhut tot leven komen”, zegt Sofie Van Sande, uitgever Kind en Jeugd bij Lannoo.

Tijdens de expo, die loopt van zaterdag 15 februari tot 19 april, is er ook een pop-upbar in het Fort Napoleon. Deze werd volledig aangekleed volgens het thema en is - hoe kan het ook anders - erg kindvriendelijk.

De expo kan in de vakanties elke dag bezocht worden. Buiten de vakantie is ze alleen gesloten op maandag. Je kan er terecht van 10 tot 17 uur en vanaf 1 april tot 18 uur.