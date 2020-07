Fort Napoleon krijgt ‘Belevingsbrasserie’, uitschieter is dakterras met indrukwekkend zicht op Oosteroever en de stad Timmy Van Assche

02 juli 2020

17u27 0 Oostende Terwijl het museum in Fort Napoleon vorig jaar al een update kreeg, wordt nu ook het restaurant en bar in een nieuw jasje gestopt. “Beleving en kindvriendelijkheid staat meer dan ooit resoluut op de kaart”, zegt uitbaatster Margaux Rubbens van de Belevingsbrasserie. Absolute blikvanger: het ruimte dakterras bovenop het historische fort.

De nieuwe Belevingsbrasserie biedt zowel lekkere gerechten als een brede waaier een drankjes en cocktails aan. De renovatie van het horecagedeelte van Fort Napoleon verloopt in verschillende fases en moet in februari afgerond zijn. De start is intussen achter de rug en de eerste klanten kunnen nu al hun opwachting maken. “Een deel van de gang werd aangepakt en ook de nieuwe keuken is volledig geïnstalleerd en conform alle regelgeving”, vertelt uitbaatster Margaux Rubbens. “Ook het zonneterras achteraan werd aangepakt en geniet nu een frisse aanblik. We zijn ook ongelooflijk fier op onze ‘rooftop terrace’, het dakterras bovenop het fort. Van gebouweigenaar Herita vzw kregen we de toestemming om er een knappe plek in te richten om te genieten en te ontspannen. Dat kan nu al, we gaan het terras de komende tijd wel nog extra aankleden. Je hebt er alvast een schitterend zicht op Oosteroever, de stad en omliggende duinen.” In een verdere fase wordt de bekende glazen zaal beneden vernieuwd, komt er een aangepaste bar en zal het sanitair en schrijnwerk worden aangepakt.

Beleving

Nog een speerpunt van de nieuwe uitbaters: beleving creëren. “In Fort Napoleon vinden regelmatig tentoonstellingen plaats voor kinderen. We spelen hier op in met een ruim en kindvriendelijk aanbod, zoals gekke spiegels in de inkom, magneet- en krijtborden en interactieve menukaart. We verliezen ook de wandelaars en andere recreanten niet uit het oog", vervolgt Rubbens. “Je kan hier dus ook lekker komen uitzakken na een stevige wandeling in de duinen en genieten van een koffie of warme chocomelk.”

Alle feesten

De nieuwe uitbaters, die al een pak ervaring hebben opgebouwd in de cateringsector, focussen ook op bedrijfsevenementen, seminaries, speciale feesten en zowel grote als kleine groepen. “Er zijn verschillende formules waardoor je naar jouw smaak een feest kan plannen op deze unieke locatie. Iedere zaterdag kan je hier met vrienden genieten van kip aan 't spit en de eerste zondag van elke maand serveren we een luxueuze brunch. Ook zetten we een ‘vrijdag visdag’ terug op de kaart.” Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) is alvast tevreden over de nieuwe horecafunctie. “Fort Napoleon is een unieke site in de stad. Vorig jaar kreeg het museum een grondige make-over en we zijn blij dat nu het restaurant een upgrade krijgt. Dit moet een nieuwe parel worden op de boeiende site van Oosteroever."

Praktisch

In juli en augustus is de zaak elke dag open van 10 tot minstens 20 uur. Van april tot en met juni, en in september kan je er terecht van woensdag tot en met zondag tussen 10 en 18 uur. In oktober tot en met maart is de Belevingsbrasserie open op woensdag, vrijdag en in het weekend tussen 12 en 18 uur.