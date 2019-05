Foodtruckfestival Barrio Cantina strijkt weer neer in Leopoldpark Timmy Van Assche

31 mei 2019

17u51 0 Oostende Volgende week strijkt het geliefde foodtruckfestival Barrio Cantina opnieuw neer in Oostende. Het Leopoldpark vormt wederom het decor, meer dan dertig trucks tekenen present.

Barrio Cantina is een gezellige markt waar je aan originele foodtrucks een waaier van wereldse gerechtjes en street food kan bestellen, aangevuld met een streepje muziek, leuke bars, toffe zithoeken en sympathieke randanimatie. Mexicaanse burrito’s, Vietnamese springrolls, Amerikaanse hamburgers, Thaise dumplings en zelfs Armeense specialiteiten zullen de hongerige magen vullen. In totaal zijn meer dan dertig verschillende kraampjes van de partij. De toegang is gratis, consumpties kan je met cash of bancontact betalen. Barrio Cantina opent op vrijdag 7 juni om 16 uur, op zaterdag 8, zondag 9 en maandag 10 juni kan je al smikkelen vanaf 12 uur. Alle info: www.barriocantina.be.