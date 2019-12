Firma krijgt 38.400 euro boete voor dood van Nils (31): arbeider maakte 2,5 jaar geleden dodelijke val door dakopening Siebe De Voogt

18 december 2019

13u05 0 Oostende De firma Willy Callens NV uit Waregem heeft 38.400 euro boete gekregen, waarvan de helft met uitstel, voor de dood van Nils Schepens (31). De Waregemnaar kwam 2,5 jaar geleden om het leven bij werken op het dak van de industriële bakkerij Flanders Bakery-La Lorraine in Oostende. De nabestaanden krijgen in totaal 18.000 euro schadevergoeding.

De 31-jarige Nils Schepens uit Waregem was op 21 februari 2017 werken aan het uitvoeren op het dak van de industriële bakkerij Flanders Bakery-La Lorraine langs de Zandvoordestraat in Oostende. De arbeider van de firma Willy Callens NV uit Waregem moest die dag ventilatiekanalen aansluiten boven de nieuwe productielijn. Voor de ogen van z’n collega’s viel hij door een ventilatiegat vijf meter naar beneden. Nils werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan z’n verwondingen.

Mank veiligheidsbeleid

Onderzoek bracht aan het licht dat de beveiliging tijdens de werken te wensen overliet. “De dakopening waardoor het slachtoffer viel, was enkel afgedekt met een zwart zeil”, vertelde de arbeidsauditeur in de Brugse rechtbank. “Z’n werkgever had metalen platen op maat laten maken, maar die lagen er die dag niet. Onze deskundige oordeelde dat de risicoanalyse van het bedrijf correct was opgesteld, maar de toepassing daarvan liep op structurele wijze mank. Volgens een collega van het slachtoffer lagen er valharnassen in de bestelwagen, maar werden die niet gebruikt. Het was een gangbare praktijk in dat bedrijf. De collectieve valbeveiliging werd bovendien nooit gecontroleerd.”

De firma Willy Callens NV vroeg tevergeefs om de vrijspraak. “Wij gingen een week voor het ongeval ter plaatse om de gaten dicht te leggen”, pleitte hun advocaat. “Er waren echter nog dakwerkers aan het werk en zij vertelden ons dat zij de gaten wel zouden dicht maken. Een dag voor de val van Nils waren de gaten afgedekt met zwart plastiek. Wij gingen er vanuit dat de metalen platen daaronder zaten, zoals afgesproken. Het dragen van een valharnas was in dat geval niet nodig.”