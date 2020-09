Filou Oostende uitgeschakeld in de Champions League: “We leden te veel balverlies” Steve Dinneweth

16 september 2020

23u09 0 Oostende Geen kwartfinale in de Champions League basketbal voor Filou Oostende. De landskampioen verloor woensdagavond de derde en beslissende wedstrijd in de Round of Sixteen op het veld van het Spaanse Tenerife met 62-54.

Coach Dario Gjergja posteerde met Thomas Welsh meteen zijn recentste aanwinst aan de opworp. De Amerikaanse center zou dat vertrouwen allerminst beschamen en gaf onmiddellijk zijn Europees visitekaartje af met maar liefst 13 punten en 12 rebounds. Het mocht echter niet baten voor een moedig Oostende, die na de rust het hoofd moest buigen voor een sterker Tenerife.

Gelijk bij de rust

In een vrij zenuwachtig begin in de lege Santiago Martín Arena was het iets meer dan twee minuten wachten op een eerste score. De thuisploeg vuurde enkele bommen af op zoek naar een eerste kloof, maar de bezoekers konden milderen via Welsh. Op het einde van het eerste luik moest Oostende toch zeven punten prijsgeven. Vier Belgen op het parket bij aanvang van het tweede quarter met een hoofdrol voor uitblinker Schwartz. Tenerife kwam meer dan vier minuten niet tot scoren, goed voor een eerste voorsprong van Filou (17-18) en even later een flinke kloof van zeven punten bij 23-30. “Ik ben niet tevreden over de manier waarop we die eerste helft afgewerkt hebben. We hadden altijd met die bonus richting rust moeten gaan, maar we lieten de Spanjaarden opnieuw langszij komen”, aldus Gjergja.

Agressiever Tenerife

Dit kwam Oostende duur te staan in de tweede helft toen de pijnpunten met de vele balverliezen en het gebrek aan offensieve rebounds bloot kwamen te liggen. Tenerife maakte dankbaar gebruik van de tweede kansen en liep steeds verder uit naar een maximale kloof van zestien punten bij 59-43. In de slotfase kwam de kustploeg nog even opzetten dankzij Welsh, maar de uitschakeling kon niet meer vermeden worden. “Ze waren veel agressiever dan ons in het derde quarter. In dit soort matchen kun je je niet zoveel balverliezen veroorloven. Aan de andere kant vonden ze wel het juiste ritme en scoorden ze enkele gecontesteerde driepunters waarmee de match in een definitieve plooi werd gelegd. We onthouden het positieve en werken hard verder”, aldus Gjergja.

Zo komt er, zes maanden na datum, een einde aan de Europese campagne van vorig seizoen en mag Oostende zich opmaken voor het eerste duel in de Champions League van het nieuwe seizoen op woensdag 14 oktober in eigen huis tegen het Spaanse Burgos.