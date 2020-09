Filou Oostende en Dusan Djordjevic klaar voor Europees treffen in Tenerife Steve Dinneweth

16 september 2020

10u31 0 Oostende Filou Oostende werkt op woensdagavond de derde en beslissende wedstrijd af van de Round of Sixteen in de Champions League basketbal op bezoek bij het Spaanse Tenerife. Het twaalfkoppige team van coach Dario Gjergja gaat er op jacht naar een ticket voor de Final Eight, het toernooi waarmee zes maanden na datum alsnog een einde komt aan de Europese campagne van vorig seizoen.

Na de verliesbeurt in Tenerife op 3 maart (85-75) werd een week later gewonnen in de eigen Versluys Dôme met 75-69. Na anderhalve maand voorbereiding en enkele stevige oefenpotten lijkt Oostende klaar voor de eerste wedstrijd met inzet van het ‘nieuwe’ seizoen. “Het is uiteraard een bijzonder vreemde situatie voor ons allemaal. Ik zie er eerlijk gezegd het nut niet echt van in, maar we zijn hier zeker naartoe gekomen met de ambitie om door te stoten naar de eindfase van dit toernooi.”

Nieuw contract

”We hebben ons goed voorbereid en hebben hier eigenlijk niets te verliezen. We kunnen straks zonder enige druk het parket betreden”, vertelt de 37-jarige Dusan Djordjevic, die onlangs een nieuw contract tekende van twee jaar aan de kust. Hij is het perfecte verlengstuk van Gjergja tussen de lijnen en zal in zijn tiende seizoen bij Oostende opnieuw een hoofdrol spelen in de begeleiding van de vele talentvolle jongeren. “Basketbal heeft mij zoveel gegeven in het leven en het is aan mij om iets terug te doen. Ik geniet nog van elk moment met volle teugen. We hebben dit seizoen een uitstekende mix van jeugd en ervaring. De helft van de ploeg heeft al een pak wedstrijden op hoog niveau gespeeld en kan de jongeren op sleeptouw nemen. De aanwinsten zijn mijns inzien een schot in de roos. Het wordt weer een druk seizoen met een pak matchen en trainingen. Ik zal er altijd zijn voor mijn ploegmakkers”, aldus de Oostendse kapitein, die zondagavond net als de rest van het team negatief testte op corona.

Dit is geen grap

Sowieso geen publiek in de Santiago Martin Arena op het Canarische eiland voor dit Europese treffen. “Ik weet stilaan niet meer hoe het voelt om nog voor een volle zaal te mogen spelen. Ik kijk er zo naar uit om terug het normale leven op te pikken. Ik besef echter dat het voor iedereen bijzonder moeilijk is, maar we moeten toch voorzichtig zijn en blijven. Dit is immers geen grap.”

Mits winst plaatst Oostende zich voor de Final Eight en speelt het op 1 oktober in Athene tegen Zaragoza. De match wordt live uitgezonden op Eleven Sports 2 om 20u30.