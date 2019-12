Filmmaker Raoul Servais schenkt archief aan Koning Boudewijnstichting Timmy Van Assche

17 december 2019

11u29 0 Oostende Raoul Servais, één van de meest innovatieve Belgische filmmakers van de twintigste eeuw, schenkt zijn documentatiefonds aan de Koning Boudewijnstichting. Zijn grafische werken, documentatiemateriaal en voorwerpen gebruikt voor zijn iconische films, blijven zo voor altijd bewaard en toegankelijk. Het gaat om een schenking van maar liefst 200 stukken.

De Oostendse filmmaker Raoul Servais (91) wordt beschouwd als de vader en de pionier van de animatiefilm in België en is tot op heden een inspiratiebron voor animatiefilmmakers wereldwijd. Hij sleepte talrijke prijzen in de wacht, waaronder een Gouden Palm op het Internationaal Festival van Cannes, en richtte de eerste animatiefilmschool op in Gent (KASK), de allereerste op het Europese vasteland. Zijn wereldberoemde oeuvre telt vijftien korteanimatiefilms en één langspeelfilm. Zijn experimentele en creatieve geest uitte zich al op jonge leeftijd toen hij zijn eerste film realiseerde met behulp van een zelfgemaakte camera, ineengeknutseld door een leraar uit een sigarendoosje en wat speelgoedonderdelen. Hij vond ook zijn eigen filmtechniek uit, de Servaisgrafie, een combinatie van animatie en zogenaamde liveaction. Servais is een echte autodidact in animatie. Oorlog, macht, mysterie en politieke of sociaal geëngageerde boodschappen komen vaak terug in zijn films, maar telkens op een andere manier.

Overdracht

Om de nalatenschap van Raoul Servais te vrijwaren en onder de aandacht te brengen, werd de vzw Fonds Raoul Servais opgericht en opende er in 2018 een Raoul Servais-vleugel in Mu.ZEE in Oostende. “Daarnaast mocht de Koning Boudewijnstichting nu ook het documentatiefonds van deze veelzijdige filmregisseur en artiest verwelkomen”, laat Erika Racquet van de stichting weten. “Zo schonk hij heel wat grafische werken en voorwerpen gebruikt voor zijn films. Daaronder veel zogeheten cells of cellos: dit zijn tekeningen, meestal gekleurd, op cellofaanfolies, die uit meerdere lagen (kunnen) samengesteld zijn en die werden gebruikt voor ‘beeld per beeld opnames’ – Servais maakte de meeste van zijn animatiefilms met deze techniek, waarbij elke cello wordt gefotografeerd met een speciale camera. Tot de schenking behoren verder ook originele tekeningen, geschilderde decors, maquettes, fotografische documentatie, affiches en ander materiaal van een aantal van zijn bekende films, zoals Taxandria, Harpya, Nachtvlinders, Sirene, Pegasus, Operation X-70. In totaal omvat de schenking meer dan 200 stukken.”

Vorming

“Belangrijk voor Raoul Servais is de vorming van studenten, de overdracht van kennis en ervaring. Nog steeds actief en creatief bezig, wenst hij met zijn schenking aan de Stichting de overdracht naar toekomstige generaties te blijven nastreven", zegt Racquet nog. “De Stichting zal zich inzetten om dit boeiend filmpatrimonium blijvend te bewaren en publiek toegankelijk te maken.” Ze plant alvast een tentoonstelling in Brussel in het najaar van 2020.